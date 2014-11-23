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Уфимец описал полсотни самых интересных пещер Урала

23 ноября 2014, 21:01
Проект Евгения Банникова из Уфы примет участие в «Хрустальном компасе» - первой национальной премии в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Автор заявил на конкурс иллюстрированный путеводитель «50 самых интересных пещер Урала», в котором описал места, интересные как ученым, так и туристам.

- При создании этой книги самым сложным было определиться с перечнем – исследованных пещер на Урале почти три тысячи, а выбрать из них 50 самых интересных, красивых и необычных – задача не из простых, – рассказал Евгений Банников. - В результате в путеводитель вошли как гостеприимные, изящные пещеры Южного Урала, необычные и притягательные творения карста Среднего Урала, так и загадочные, нетронутые пещеры сурового Северного Урала.

Автор включил в книгу девять объектов Пермского края, семь - Свердловской области, 11 из Челябинской и 33 из Башкирии.

В издании собраны фотографии пещер, рассказана их история с характеристикой - протяженностью, амплитудой, категорийностью и породой.

В своей работе Евгений Банников дает множество полезных советов начинающим спелеологам, а также поднимает проблему бережного отношения к природе.

- Чаще всего пещеры страдают от неосознанного вандализма, когда посетители просто не знают, как именно нужно себя вести, - замечает он.

Национальная премия «Хрустальный компас» учреждена в 2012 году. Участниками уже стали более 300 авторов и авторских коллективов из 71 региона России, а также из Украины, Белоруссии, США, Египта и др. Лучшие проекты на интернет-голосовании оценили свыше 270 тысяч пользователей.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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