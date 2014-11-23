Уфимец описал полсотни самых интересных пещер Урала

- При создании этой книги самым сложным было определиться с перечнем – исследованных пещер на Урале почти три тысячи, а выбрать из них 50 самых интересных, красивых и необычных – задача не из простых, – рассказал Евгений Банников. - В результате в путеводитель вошли как гостеприимные, изящные пещеры Южного Урала, необычные и притягательные творения карста Среднего Урала, так и загадочные, нетронутые пещеры сурового Северного Урала.