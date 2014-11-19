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Геннадий Ветров выступит в Уфе с юмористической программой

19 ноября 2014, 14:28
23 ноября в большом зале Башгосфилармонии Геннадий Ветров представит юмористическую программу. Начиная со студенческих лет, Геннадий Ветров участвовал с сольными номерами в сборных юмористических концертах, гастролировал за рубежом, затем был ведущим телепрограмм «Рояль в кустах» и «Шире круг». Сегодня Геннадия Ветрова называют любимчиком ведущей программы «Аншлаг» Регины Дубовицкой.

Геннадий Ветров удивил ее еще тогда, когда в два часа ночи набрал номер домашнего телефона Дубовицкой и самонадеянно заявил: «Есть один очень хороший артист …». Она, конечно, была поражена такой наглостью, но «нет» не сказала – пригласила на просмотр и дала пять минут для того, чтобы «артист» проявил свои творческие способности. С тех пор номера Геннадия Ветрова звучат в каждом выпуске «Аншлага». Выступления неизменно проходят с большим успехом! Оригинальности идей и эмоций на концертах нет предела! В сентябре 2009 года Геннадию Ветрову присвоено звание заслуженный артист России.

Билеты на концерт Геннадия Ветрова в Уфе: от 500 до 1200 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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