Геннадий Ветров выступит в Уфе с юмористической программой

Геннадий Ветров удивил ее еще тогда, когда в два часа ночи набрал номер домашнего телефона Дубовицкой и самонадеянно заявил: «Есть один очень хороший артист …». Она, конечно, была поражена такой наглостью, но «нет» не сказала – пригласила на просмотр и дала пять минут для того, чтобы «артист» проявил свои творческие способности. С тех пор номера Геннадия Ветрова звучат в каждом выпуске «Аншлага». Выступления неизменно проходят с большим успехом! Оригинальности идей и эмоций на концертах нет предела! В сентябре 2009 года Геннадию Ветрову присвоено звание заслуженный артист России.