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Уфимцы увидят знаменитого «Старшего сына» с Сухоруковым

18 ноября 2014, 15:12
2 декабря в Конгресс-холле уфимцы увидят комедию по пьесе Александра Вампилова«Старший сын». Время, наверное, сейчас такое… Суетное, торопливое, прагматичное, слишком материальное. Хочется найти свой островок, где всегда тепло и уютно, где будут только родные и близкие люди, где тебя примут таким, какой ты есть. Создатели спектакля «Старший сын» попытались воплотить такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные друг другу и куда невозможно попасть, купив билет на обычный поезд…

В знаменитой пьесе Вампилова молодые люди, по случайности попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начинаясь с обмана, как ни странно, приводит… к любви. Спектакль о взаимопонимании, о ранимости светлых людей и об их единственной правоте в этой жизни!

Каждое поколение увидит в персонажах себя: взрослые поностальгируют по потерянным в обществе ценностям. Молодежь увидит себя и увлечется чувством подростка к взрослой женщине, да и своими прототипами, не сразу верящими в искренность чувств. Дети, в каком бы «зрелом» возрасте они ни были, получат еще один ключ к пониманию своих родителей.

Пьеса, названная драматургом комедией, призвана нести нам надежду на грани слез, светлых слез... Мастерски поставленная режиссером Сафоновым, она лишена признаков какой-либо эпохи и перенесена в наше с вами время!

Режиссер – Павел Сафонов. В ролях: народный артист России Виктор Сухоруков, Евгений Цыганов/ Евгений Пронин; Евгений Стычкин/ Павел Сафонов; Евгения Крегжде; Агриппина Стеклова/Ольга Ломоносова; Василий Симонов/ Игорь Неведров; Роман Полянский. Билеты на спектакль «Старший сын» в Уфе: от 1300 до 3700 рублей.

Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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