Уфимцы увидят знаменитого «Старшего сына» с Сухоруковым

В знаменитой пьесе Вампилова молодые люди, по случайности попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начинаясь с обмана, как ни странно, приводит… к любви. Спектакль о взаимопонимании, о ранимости светлых людей и об их единственной правоте в этой жизни!
Каждое поколение увидит в персонажах себя: взрослые поностальгируют по потерянным в обществе ценностям. Молодежь увидит себя и увлечется чувством подростка к взрослой женщине, да и своими прототипами, не сразу верящими в искренность чувств. Дети, в каком бы «зрелом» возрасте они ни были, получат еще один ключ к пониманию своих родителей.
Пьеса, названная драматургом комедией, призвана нести нам надежду на грани слез, светлых слез... Мастерски поставленная режиссером Сафоновым, она лишена признаков какой-либо эпохи и перенесена в наше с вами время!
Режиссер – Павел Сафонов. В ролях: народный артист России Виктор Сухоруков, Евгений Цыганов/ Евгений Пронин; Евгений Стычкин/ Павел Сафонов; Евгения Крегжде; Агриппина Стеклова/Ольга Ломоносова; Василий Симонов/ Игорь Неведров; Роман Полянский. Билеты на спектакль «Старший сын» в Уфе: от 1300 до 3700 рублей.
Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus