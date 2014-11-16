В Башкирской опере – «Званый вечер с итальянцами»

Причудливый, красочный и изысканный стиль барокко в сценографии и костюмах решили использовать украинские художники Станислав Зайцев и Елена Лесникова.
Ведущие партии исполняют молодые солисты театра и опытные артисты: Катерина Лейше, Алина Латыпова, Эльвира Алькина, Ян Лейше, Владимир Орфеев, Алим Каюмов, Владимир Копытов, Раиль Кучуков, Олег Кильмухаметов.
Оффенбах – один из ярчайших французских композиторов XIX века, блестящий музыкальный фельетонист, импровизатор, автор свыше ста музыкально-театральных произведений.