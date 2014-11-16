В Башкирской опере – «Званый вечер с итальянцами»

22 и 23 ноября на Малой сцене состоится премьера – вечер одноактных оперетт Жака Оффенбаха. Впервые зрители смогут увидеть и оценить сразу две оперетты - «Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами». Над спектаклями работает целая команда во главе с музыкальным руководителем и дирижером театра Артемом Макаровым. За режиссерские находки отвечает уже известный уфимской публике Владимир Подгородинский из Санкт-Петербурга.