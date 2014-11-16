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В Башкирской опере – «Званый вечер с итальянцами»

17 ноября 2014, 01:04
22 и 23 ноября на Малой сцене состоится премьера – вечер одноактных оперетт Жака Оффенбаха. Впервые зрители смогут увидеть и оценить сразу две оперетты - «Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами». Над спектаклями работает целая команда во главе с музыкальным руководителем и дирижером театра Артемом Макаровым. За режиссерские находки отвечает уже известный уфимской публике Владимир Подгородинский из Санкт-Петербурга.

Причудливый, красочный и изысканный стиль барокко в сценографии и костюмах решили использовать украинские художники Станислав Зайцев и Елена Лесникова.

Ведущие партии исполняют молодые солисты театра и опытные артисты: Катерина Лейше, Алина Латыпова, Эльвира Алькина, Ян Лейше, Владимир Орфеев, Алим Каюмов, Владимир Копытов, Раиль Кучуков, Олег Кильмухаметов.

Оффенбах – один из ярчайших французских композиторов XIX века, блестящий музыкальный фельетонист, импровизатор, автор свыше ста музыкально-театральных произведений.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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