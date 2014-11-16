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Третью часть «Голодных игр» уфимцы увидят на день раньше

17 ноября 2014, 01:01
19 ноября в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Семья» состоится премьерный показ фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть1». 75-ые Голодные игры изменили все. Китнисс нарушила правила, и непоколебимое до той поры деспотичное правление Капитолия пошатнулось. У людей появилась надежда, и ее символ – Сойка-пересмешница. Теперь, чтобы освободить захваченного в плен Пита и защитить своих близких, Китнисс придется сражаться в настоящих битвах и стать еще сильнее, чем на арене игр.

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» – долгожданная третья часть фантастического блокбастера, с триумфом прокатившегося по киноэкранам всего мира. Теперь история развивается на новом этапе, даже если об Играх забыто, борьба за жизнь только накаляется. Перед лицом самых пугающих обстоятельств – и под пристальным взором полного надежд народа – Китнисс должна проявить храбрость, силу и волю, чтобы одолеть всемогущий Капитолий. Именно в этот момент она понимает, что у ней нет выбора, кроме как выпустить крылья и стать полноценным воплощением символа Сойки-пересмешницы. Даже чтобы просто спасти Пита, ей надо стать лидером.

Рассказ снова начинается с того, что Китнисс избегает гибели во время Квартальной бойни. Она оказывается в шокирующем мире, о существовании которого даже не догадывалась, – глубокое подземелье якобы уничтоженного 13-го дистрикта. Она быстро узнает об опустошении, в котором ей предстоит оказаться: от 12-го дистрикта не осталось камня на камне, Пит в заточении в Капитолии, где президент Сноу в любой момент может его уничтожить. В это время Китнисс наблюдает за восстанием, быстро распространяющимся из 13-го дистрикта по всему Панему. Поддерживает ее во всем напарник и друг Гейл.

Уфимские зрители увидят долгожданное продолжение на день раньше официальной премьеры – 19 ноября в «Синема парке». Съезд гостей в 19.00. Начало показа в 20.00.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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