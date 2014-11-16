Третью часть «Голодных игр» уфимцы увидят на день раньше

Рассказ снова начинается с того, что Китнисс избегает гибели во время Квартальной бойни. Она оказывается в шокирующем мире, о существовании которого даже не догадывалась, – глубокое подземелье якобы уничтоженного 13-го дистрикта. Она быстро узнает об опустошении, в котором ей предстоит оказаться: от 12-го дистрикта не осталось камня на камне, Пит в заточении в Капитолии, где президент Сноу в любой момент может его уничтожить. В это время Китнисс наблюдает за восстанием, быстро распространяющимся из 13-го дистрикта по всему Панему. Поддерживает ее во всем напарник и друг Гейл.