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Уфимцы увидят работы мэтра репортажной съемки, снимавшего Монро и Кеннеди

27 февраля 2014, 12:54
С 3 по 8 марта в Центре современного искусства «Облака» - уникальная выставка самых последних фоторабот Эллиотта Эрвитта, самого влиятельного живущего фотографа современности в рамках мирового проекта The Macallan Masters of Photography. Благодаря редкой способности поймать идеальное мгновение, Эрвитт создал некоторые из канонических фотографий знаменитостей, среди которых — невероятно эмоциональный портрет Жаклин Кеннеди на похоронах мужа и камерные снимки Мэрилин Монро на съемочной площадке «Неприкаянных».





#Новости#Культура#Денис Объедкин
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