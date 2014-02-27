Уфимцы увидят работы мэтра репортажной съемки, снимавшего Монро и Кеннеди

С 3 по 8 марта в Центре современного искусства «Облака» - уникальная выставка самых последних фоторабот Эллиотта Эрвитта, самого влиятельного живущего фотографа современности в рамках мирового проекта The Macallan Masters of Photography. Благодаря редкой способности поймать идеальное мгновение, Эрвитт создал некоторые из канонических фотографий знаменитостей, среди которых — невероятно эмоциональный портрет Жаклин Кеннеди на похоронах мужа и камерные снимки Мэрилин Монро на съемочной площадке «Неприкаянных».