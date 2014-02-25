Уфимский художник щедро одаривал зрителей перфоманса фальшивыми изумрудами

В уфимской галерее «Мирас» состоялась встреча с одним из членов творческого объединения «Чингисхан» Наилем Байбуриным. Живописец, сценограф, художник ассамбляжа и инсталляции, драматург, поэт, писатель и… известный арт-провокатор представил вниманию посетителей перфоманс «Зумурруды». Для «Мираса» Байбурин человек особый: так случилось, что с переездом галереи именно в этот дом на Ленина связан мистический случай.