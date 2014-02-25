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Экс-басист Земфиры: «Вопросы об «известной башкирской певице» меня достали»

25 февраля 2014, 19:00
[фото, видео] На минувшей неделе уфимским меломанам представилась возможность пообщаться с музыкантом Ринатом Ахмадиевым. 16 лет назад бас-гитарист уехал в столицу в составе коллектива Земфиры, записал с дивой три альбома. Позже наш земляк играл с Чичериной, в командах «Конец фильма», Monkey Bones, «Плимут». В уфимской рок-тусовке его помнят еще по проекту «Шумшила 7.62». Кроме того, Ринат успел поработать и кинооператором - снимал «Фитиль» вместе с Игорем Угольниковым. В уфимской музыкальной школе «Виртуоз» Ахмадиев вместе с друзьями из ВИА «Самолет» Ренартом Абдуловым и Семеном Конторщиковым решил рассказать о бас-гитаре, ее примочках, о том, что возможно извлечь из этого инструмента.

«Рок-дивы – обычные люди»
























«Есть группы, которые играют за выпивку»






















Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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