Экс-басист Земфиры: «Вопросы об «известной башкирской певице» меня достали»

[фото, видео] На минувшей неделе уфимским меломанам представилась возможность пообщаться с музыкантом Ринатом Ахмадиевым. 16 лет назад бас-гитарист уехал в столицу в составе коллектива Земфиры, записал с дивой три альбома. Позже наш земляк играл с Чичериной, в командах «Конец фильма», Monkey Bones, «Плимут». В уфимской рок-тусовке его помнят еще по проекту «Шумшила 7.62». Кроме того, Ринат успел поработать и кинооператором - снимал «Фитиль» вместе с Игорем Угольниковым. В уфимской музыкальной школе «Виртуоз» Ахмадиев вместе с друзьями из ВИА «Самолет» Ренартом Абдуловым и Семеном Конторщиковым решил рассказать о бас-гитаре, ее примочках, о том, что возможно извлечь из этого инструмента.