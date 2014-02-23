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Некачественные антрепризы в Уфе прокатывают по второму кругу

23 февраля 2014, 17:30
Под занавес зимы в столицу Башкирии московские гастролеры вновь привезут антрепризу «Любовь – не картошка» с Ниной Усатовой, Зоей Буряк и Игорем Скляром. Постановку можно назвать своеобразным рекордсменом – спектакль уфимские зрители увидят уже в третий раз. Впервые артисты разыграли деревенскую комедию 10 лет назад, второй раз воскресили в памяти в прошлом году: тогда Панкратов-Черный заменил Александра Михайлова, в остальном же антреприза осталась прежней.




#Новости#Культура#Денис Объедкин
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