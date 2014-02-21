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Маленькие певцы башкирской оперы отправятся с берегов Невы к морскому бризу

21 февраля 2014, 18:04
Воспитанники Детской оперной студии Башкирского государственного театра оперы и балета победили в Международном конкурсе – фестивале детского и юношеского творчества «На берегах Невы». Юные артисты стали лауреатами Первой степени в номинации «Академический вокал». Кроме того, ребята получили спецприз: бесплатную путевку на Международный конкурс – фестиваль «Морской бриз», который пройдет в июне в Сочи.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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