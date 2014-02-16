Глава башкирского МВД стал свидетелем разоблачения мошенника

[фото, видео] На минувшей неделе главный полицейский Башкирии вместе с супругой оценил тонкую работу французского коллеги, который за два часа разоблачил мошенника. Правда, вместе с Михаилом Закомалдиным за детективной историей следила еще сотня уфимцев в зале Городского ДК. Здесь антрепризу «Западня, или Шалости женатого плутня» разыграли столичные актеры, среди которых известные исполнители Борис Невзоров и Сергей Никоненко.