mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Глава башкирского МВД стал свидетелем разоблачения мошенника

17 февраля 2014, 01:22
[фото, видео] На минувшей неделе главный полицейский Башкирии вместе с супругой оценил тонкую работу французского коллеги, который за два часа разоблачил мошенника. Правда, вместе с Михаилом Закомалдиным за детективной историей следила еще сотня уфимцев в зале Городского ДК. Здесь антрепризу «Западня, или Шалости женатого плутня» разыграли столичные актеры, среди которых известные исполнители Борис Невзоров и Сергей Никоненко.







#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48