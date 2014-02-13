Башкирский режиссер превратил фильм о Нурееве в индийскую мелодраму

[фото, видео] Булат Юсупов представил на суд зрителей свою новую работу – получасовую короткометражку «Визит». «Посвященная Рудольфу Нурееву» картина, как значится во вступительных титрах, была снята на грант в пять миллионов, выделенный президентом Башкирии. Недовольные обыватели, отправлявшиеся в кино на байопик о великом танцовщике, были разочарованы: Нуреева в фильме они не обнаружили. Вместо этого на экране разворачивается мелодраматичная история в лучших индийских традициях, объединившая доброго ангела в образе восточной королевы, несчастную мать, разлученную с сыном, и отважного чекиста, бросившего вызов системе…