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Башкирский режиссер превратил фильм о Нурееве в индийскую мелодраму

14 февраля 2014, 00:15
[фото, видео] Булат Юсупов представил на суд зрителей свою новую работу – получасовую короткометражку «Визит». «Посвященная Рудольфу Нурееву» картина, как значится во вступительных титрах, была снята на грант в пять миллионов, выделенный президентом Башкирии. Недовольные обыватели, отправлявшиеся в кино на байопик о великом танцовщике, были разочарованы: Нуреева в фильме они не обнаружили. Вместо этого на экране разворачивается мелодраматичная история в лучших индийских традициях, объединившая доброго ангела в образе восточной королевы, несчастную мать, разлученную с сыном, и отважного чекиста, бросившего вызов системе…

Халупа и «три шурупа»













Как бы КГБ











Чудо Болливуда














Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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