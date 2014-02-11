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Иранские музыканты рассказали в Уфе о своей любви к богу

11 февраля 2014, 19:05
В минувшую среду в уфимской мечети «Ихлас» по инициативе организации Общество дружбы Ирана и Урала «Ирал» состоялся концерт «Я люблю Бога». На сцене выступила иранская группа музыкантов и актеров театра, которые приехали в Башкирию по приглашению Уфимского филиала МГГУ им. Шолохова. Это учебное заведение, которое вносит значительный вклад в развитие межконфессионального сотрудничества и укрепление дружбы между народами разных стран.



#Новости#Культура#Денис Объедкин
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