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В программе Oscar Shorts уфимцы увидят лучшие мини-фильмы года

10 февраля 2014, 01:12
Фестиваль мирового уровня Oscar Shorts стартовал совсем недавно в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а с 13 по 20 февраля и уфимский зритель сможет увидеть сразу все подборки короткометражного кино и анимации в одной 1,5-часовой программе по стандартной для киносеанса стоимости. Каждый фильм прошел долгий путь международной селекции: от локального жюри в каждой стране мира до одобрения 5200 киноакадемиков.


«Oscar Shorts – Мультфильмы»




«Oscar Shorts – Фильмы»





#Новости#Культура#Денис Объедкин
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