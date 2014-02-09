В программе Oscar Shorts уфимцы увидят лучшие мини-фильмы года

Фестиваль мирового уровня Oscar Shorts стартовал совсем недавно в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а с 13 по 20 февраля и уфимский зритель сможет увидеть сразу все подборки короткометражного кино и анимации в одной 1,5-часовой программе по стандартной для киносеанса стоимости. Каждый фильм прошел долгий путь международной селекции: от локального жюри в каждой стране мира до одобрения 5200 киноакадемиков.