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Президент Башкирии расширил миры на выставке от «Чингисхана»

6 февраля 2014, 11:58
В минувший вторник в уфимской галерее «Мирас» открылась выставка группы «Чингисхан» «Расширяя миры». Экспозиция членов легендарного творческого сообщества стала для выставочного зала на улице Ленина одной из первых. Напомним, новую прописку «Мирас» получил полтора месяца назад, в середине декабря. Кроме того, история галереи началась с выставки именно этой группы, и с годами сложилась традиция: новый сезон художники неизменно начинают на этой уфимской площадке.

Гостей встречали Василь Ханнанов, Расих Ахметвалиев, Наиль Байбурин, Радик Гарифуллин, Рафаэль Муратшин и Мидат Мухаметов. Еще один член объединения – Ринат Харисов – присутствовал на выставке заочно: в настоящий момент художник проживает в Канаде. В залах галереи ощущалось и незримое присутствие основателя группы Наиля Латфуллина - его работы стали связующим звеном экспозиции.
Знаковое событие в культурной жизни Уфы не смог пропустить и президент республики: Рустэм Хамитов пришел на выставку вместе с супругой. Высокий гость отметил уровень мастерства представленных работ и пригласил членов группы к обсуждению вопроса, как должно развиваться в Башкирии современное искусство.
- Вчера мы осматривали хранилище музея имени Михаила Нестерова, – отметил глава республики. – Там есть несколько залов, где можно было бы разместить экспозицию современных авторов.
Кроме того, Рустэм Хамитов пообещал выделить под художественные экспозиции отдельные площадки строящегося республиканского выставочного центра.
- Каждый из нас, готовясь к выставке, ставил перед собой свои цели, - поделился впечатлениями руководитель движения Василь Ханнанов. – Для меня важно было показать уфимцам свежие работы, можно сказать, только что «из печки», и увидеть реакцию зрителей.
Художник напомнил, что у группы большой выставочный опыт, и чингисхановцы старались применить его на этой площадке.
- Я считаю, что мы продемонстрировали настоящий европейский уровень, соблюли «чистоту экспозиции». Ведь если плоха экспозиция, то даже хорошая картина может потеряться, не впечатлить.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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