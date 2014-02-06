Президент Башкирии расширил миры на выставке от «Чингисхана»

Гостей встречали Василь Ханнанов, Расих Ахметвалиев, Наиль Байбурин, Радик Гарифуллин, Рафаэль Муратшин и Мидат Мухаметов. Еще один член объединения – Ринат Харисов – присутствовал на выставке заочно: в настоящий момент художник проживает в Канаде. В залах галереи ощущалось и незримое присутствие основателя группы Наиля Латфуллина - его работы стали связующим звеном экспозиции.

Знаковое событие в культурной жизни Уфы не смог пропустить и президент республики: Рустэм Хамитов пришел на выставку вместе с супругой. Высокий гость отметил уровень мастерства представленных работ и пригласил членов группы к обсуждению вопроса, как должно развиваться в Башкирии современное искусство.

- Вчера мы осматривали хранилище музея имени Михаила Нестерова, – отметил глава республики. – Там есть несколько залов, где можно было бы разместить экспозицию современных авторов.

Кроме того, Рустэм Хамитов пообещал выделить под художественные экспозиции отдельные площадки строящегося республиканского выставочного центра.

- Каждый из нас, готовясь к выставке, ставил перед собой свои цели, - поделился впечатлениями руководитель движения Василь Ханнанов. – Для меня важно было показать уфимцам свежие работы, можно сказать, только что «из печки», и увидеть реакцию зрителей.

Художник напомнил, что у группы большой выставочный опыт, и чингисхановцы старались применить его на этой площадке.

- Я считаю, что мы продемонстрировали настоящий европейский уровень, соблюли «чистоту экспозиции». Ведь если плоха экспозиция, то даже хорошая картина может потеряться, не впечатлить.

Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

