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Тандем родителей Остапа Бендера разделили на глазах у уфимцев

4 февраля 2014, 21:00
Лаборатория политического кино пригласила уфимцев на очередное кинозаседание: в кинотеатр «Родина» состоялся показ документального фильма Романа Либерова «ИльфиПетров». Зрители увидели историю жизни двух талантливых писателей: веселую, грустную, насыщенную яркими событиям, при этом не лишенную иронии и лирики. Все мы, вспоминая «отцов» бессмертного Остапа Бендера, произносим их фамилии в строго определенном порядке: ИльфиПетров, а не ПетровиИльф. Но кто они? Чем жили, о чем думали, кого любили и что оставили после себя кроме романов о Великом комбинаторе?













Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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