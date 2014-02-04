Тандем родителей Остапа Бендера разделили на глазах у уфимцев

Лаборатория политического кино пригласила уфимцев на очередное кинозаседание: в кинотеатр «Родина» состоялся показ документального фильма Романа Либерова «ИльфиПетров». Зрители увидели историю жизни двух талантливых писателей: веселую, грустную, насыщенную яркими событиям, при этом не лишенную иронии и лирики. Все мы, вспоминая «отцов» бессмертного Остапа Бендера, произносим их фамилии в строго определенном порядке: ИльфиПетров, а не ПетровиИльф. Но кто они? Чем жили, о чем думали, кого любили и что оставили после себя кроме романов о Великом комбинаторе?