mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мировые фотохудожники представят Башкирию на свой взгляд

4 февраля 2014, 20:59
Фотохудожники из Италии, Бразилии, Турции, Китая, Индии, Литвы, стран СНГ и Башкирии примут участие в выставке «Земля, хранящая традиции», которая откроется 6 февраля в центре современного искусства «Облака». В экспозицию вошли около 120 работ - итог трехгодичной работы в рамках Международной акции «Природа. Человек. Культура». Зарубежные фотографы сплавлялись по башкирским рекам, путешествовали по деревням, забирались на горы, встречались с людьми и знакомились с национальным бытом.




#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44