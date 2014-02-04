Мировые фотохудожники представят Башкирию на свой взгляд

Фотохудожники из Италии, Бразилии, Турции, Китая, Индии, Литвы, стран СНГ и Башкирии примут участие в выставке «Земля, хранящая традиции», которая откроется 6 февраля в центре современного искусства «Облака». В экспозицию вошли около 120 работ - итог трехгодичной работы в рамках Международной акции «Природа. Человек. Культура». Зарубежные фотографы сплавлялись по башкирским рекам, путешествовали по деревням, забирались на горы, встречались с людьми и знакомились с национальным бытом.