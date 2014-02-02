mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ильдар Абдразаков: «В некоторых театрах меня забывали позвать на сцену»

3 февраля 2014, 01:12
Портрет Ильдара Абдразакова появился на обложке февральский номер американского музыкального журнала Opera News. Один из лучших бас-баритонов современной сцены, 37-летний уроженец Башкирии и солист Мариинского театра 6 февраля выйдет на сцену Метрополитен-опера в новой постановке оперы Александра Бородина «Князь Игорь». Классическая русская опера, знаменитая «Половецкими плясками», не ставилась на сцене Мет почти сто лет.







#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44