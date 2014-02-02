Ильдар Абдразаков: «В некоторых театрах меня забывали позвать на сцену»

Портрет Ильдара Абдразакова появился на обложке февральский номер американского музыкального журнала Opera News. Один из лучших бас-баритонов современной сцены, 37-летний уроженец Башкирии и солист Мариинского театра 6 февраля выйдет на сцену Метрополитен-опера в новой постановке оперы Александра Бородина «Князь Игорь». Классическая русская опера, знаменитая «Половецкими плясками», не ставилась на сцене Мет почти сто лет.