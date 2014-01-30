Вокальный конкурс «Урал моно» состоится в Уфе 17-й раз

Международный конкурс-фестиваль музыкального творчества тюркской молодёжи «Урал моно – 2014» пройдет в столице Башкирии с 28 по 30 мая. Мероприятие, которое проводится под эгидой ТЮРКСОЙ, традиционно собирает множество исполнителей и коллективов со всей России и стран ближнего зарубежья с 2001 года. Принять участие в конкурсе могут молодые исполнители и творческие коллективы от 18 до 35 лет. Срок подачи заявки - до 24 апреля.