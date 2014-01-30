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Вокальный конкурс «Урал моно» состоится в Уфе 17-й раз

30 января 2014, 10:12
Международный конкурс-фестиваль музыкального творчества тюркской молодёжи «Урал моно – 2014» пройдет в столице Башкирии с 28 по 30 мая. Мероприятие, которое проводится под эгидой ТЮРКСОЙ, традиционно собирает множество исполнителей и коллективов со всей России и стран ближнего зарубежья с 2001 года. Принять участие в конкурсе могут молодые исполнители и творческие коллективы от 18 до 35 лет. Срок подачи заявки - до 24 апреля.



#Новости#Культура#Денис Объедкин
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