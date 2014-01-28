Национальная сеть кинотеатров Синема Парк отметила десятилетие

Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК, входящей в состав холдинга ИНТЕРРОС, исполнилось 10 лет. СИНЕМА ПАРК на Калужской, открывшийся в Москве 22 января 2004 года, стал первым кинотеатром сети. Правильно сформированная собственная концепция кинотеатров, основанная на современных инновационных технологиях, позволила Национальной сети СИНЕМА ПАРК завоевать огромную зрительскую популярность, стать признанным лидером российского кинопроката по показателям экономической эффективности и качеству сервисов для посетителей.