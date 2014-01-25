Жители РБ в интернет-голосовании на конкурсе WMU вывели Айгуль Валееву на 5 место

В субботу в Сеуле огласили результаты конкурса World Miss University-2014, в котором принимала участие студентка из Башкирии Айгуль Валеева. В Южной Корее девушки со всего мира боролись за право называться самой красивой студенткой мира. Айгуль Валеева не вошла в первую тройку победительниц. Титул Miss University-2014 получила мексиканская студентка Карина Стефания Мартин Джименез, которая изучает международный бизнес в университете города Гвадалахара.