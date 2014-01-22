Башкирская красавица может получить титул самой прекрасной студентки мира

На конкурсе World Miss University-2014, который проходит в Южной Корее, Россию представляет студентка из Башкирии Айгуль Валеева. Конкурс проводят ООН и «Юнеско». За титул первой красавицы среди студентов мира борется масса стран, а Айгуль, прежде чем отправиться на престижные международные состязания, прошла российский кастинг, в котором приняло участие более двух тысяч прекрасных россиянок. Но жюри учитывало не только внешние данные конкурсанток, но и знания английского языка.