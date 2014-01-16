mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Угонщика, решившего использовать грузовик в качестве такси, задержали за 15 минут

16 января 2014, 15:17
За 15 минут задержали автоинспекторы угонщика «КамАЗа», посягнувшего на чужой автомобиль в Ишимбайском районе Башкирии. 26-летний житель Ишимбая, приняв лишнего на грудь, решил прокатиться на грузовике до дома и позаимствовал автомобиль на улице Пионерских лагерей во дворе частного хозяйства в деревне Байгужа. Хозяева только заявили о пропаже машины, а уже через 15 минут грузовик вернулся на место.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44