Угонщика, решившего использовать грузовик в качестве такси, задержали за 15 минут

За 15 минут задержали автоинспекторы угонщика «КамАЗа», посягнувшего на чужой автомобиль в Ишимбайском районе Башкирии. 26-летний житель Ишимбая, приняв лишнего на грудь, решил прокатиться на грузовике до дома и позаимствовал автомобиль на улице Пионерских лагерей во дворе частного хозяйства в деревне Байгужа. Хозяева только заявили о пропаже машины, а уже через 15 минут грузовик вернулся на место.