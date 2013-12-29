Зрители Уфы и Стерлитамака услышат «Зимние грезы»

23 января в Шаляпинском зале Уфимской академии искусств и 24 января в Городском дворце культуры Стерлитамака пройдет Вечер симфонической музыки «Зимние грезы». Участвуют: лауреат международных конкурсов пианист Олег Полянский (Германия), симфонический оркестр Башкирского государственного театра оперы и балета. Дирижер – заслуженный деятель искусств Башкортостана Герман Ким. В программе: Чайковский. Симфония №1 "Зимние грёзы" соль минор. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор. Начало концертов в 19 часов.