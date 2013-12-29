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Зрители Уфы и Стерлитамака услышат «Зимние грезы»

30 декабря 2013, 01:34
23 января в Шаляпинском зале Уфимской академии искусств и 24 января в Городском дворце культуры Стерлитамака пройдет Вечер симфонической музыки «Зимние грезы». Участвуют: лауреат международных конкурсов пианист Олег Полянский (Германия), симфонический оркестр Башкирского государственного театра оперы и балета. Дирижер – заслуженный деятель искусств Башкортостана Герман Ким. В программе: Чайковский. Симфония №1 "Зимние грёзы" соль минор. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор. Начало концертов в 19 часов.









Марина ЛУГОВАЯ.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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