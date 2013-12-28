Прощай, молодость. Премия имени Бабича оказалась Рустэму Сулейманову не по размеру

В столице Башкирии вручили республиканскую молодежную премию имени Шайхзады Бабича. Всего на награду в области литературы, искусства и архитектуры претендовало 19 авторов, направивших заявки на рассмотрение комиссии. В итоге жюри выделило премию в размере 150 тыс. рублей писателю Игорю Савельеву, режиссеру Айнуру Аскарову и дирижеру Рустэму Сулейманову, который к этой награде «шел давно и очень мечтал получить ее». Однако к торжественному дню, по правилам премии, перестал считаться молодой творческой единицей, да и по большому счету уважаемый артист успел награду перерасти.