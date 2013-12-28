mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Прощай, молодость. Премия имени Бабича оказалась Рустэму Сулейманову не по размеру

28 декабря 2013, 02:26
В столице Башкирии вручили республиканскую молодежную премию имени Шайхзады Бабича. Всего на награду в области литературы, искусства и архитектуры претендовало 19 авторов, направивших заявки на рассмотрение комиссии. В итоге жюри выделило премию в размере 150 тыс. рублей писателю Игорю Савельеву, режиссеру Айнуру Аскарову и дирижеру Рустэму Сулейманову, который к этой награде «шел давно и очень мечтал получить ее». Однако к торжественному дню, по правилам премии, перестал считаться молодой творческой единицей, да и по большому счету уважаемый артист успел награду перерасти.






Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44