Тренинги больше не работают?

Ральф Нейдер.

«Достижение измеряемых результатов».

Лозунг компании Leadership Management International .



Мы обратились за комментариями к генеральному директору компании «Leadership Management-Ufa» (Лидершип Менеджмент — Уфа) — Эльвире Крейман.



Справка:

Leadership Management International (Лидершип Менеджмент Интернешнл) — международная компания с более чем 45-летней историей. За это время LMI разработала и успешно продвигает программы по развитию управленческих и лидерских компетенций и раскрытию потенциала руководителей. Представительства LMI работают в 65 странах мира, программы проводятся на 26 языках. В 2013 году официальное представительство компании LMI открыто и в Уфе.



— Эльвира, как Вы пришли на рынок обучения и консалтинга? Каково Ваше мнение о его состоянии и состоятельности?

— Если говорить о тренингах, то этот рынок сегодня пестрит самыми разными программами, но, как правило, это либо театр одного актера — тренера, либо демонстрационное выступление коуча, которое состоится в целях последующего его приглашения в компанию, но уже за совсем другие деньги.



Что касается программ: сама прошла массу курсов и сейчас, взяв в руки раздаточные материалы, я с трудом вспоминаю смысловую нагрузку этих картинок. Их крайне сложно понять и применить в своей работе спустя пару-тройку месяцев после обучения. Подумайте, за 10 часов полного погружения невозможно привести знания в систему и интегрировать их в реальный рабочий процесс. Более того, все мы понимаем, что, работая в группе, наше сознание находится в измененном состоянии, у нас наблюдается коллективная эйфория и, можно сказать, коллективный аффект: мы как бы всё понимаем, но через пару дней, как правило, обучаемый не может сформулировать основных тезисов прошедшего курса. Так зачем это нужно? Я более чем уверена, что 12-24 часов интенсива, как правило, не хватает на то, чтобы системно начать работать по-новому. Наша методика в корне отличается от коротких и пустых, на мой взгляд, интенсивов. Именно это положение столь важной отрасли и привело меня на рынок обучения и консалтинга. Моя миссия — нести людям знания, которые работают на конечный результат.



— Эльвира, вы, наверняка, активно общаетесь с собственниками компаний, которые желают обучить своих сотрудников? Что ими движет? Чего они хотят достигнуть?

— К сожалению, мне порой бывает сложно ответить на этот вопрос, потому что многие руководители сами не знают, чего они хотят. Например, в нашей компании потенциальным клиентам всегда задается этот вопрос и, если ответа нет или он звучит расплывчато, я понимаю, что это не наш клиент, его обучение бесперспективно, т.к. у него нет конкретной цели. Если же мне четко говорят: «Я хочу, чтобы мой ежемесячный доход составлял миллион рублей и более», – я понимаю, это наш клиент и мы начинаем работу.



— Эльвира, вы меня заинтриговали тем, что ваша компания работает по совершенно новой системе, опишите ее более подробно.

— Коренное отличие наших услуг от краткосрочных тренингов заключается именно в том, что мы не проводим тренинги, мы учим так, чтобы знания стали привычкой! Мы не приемлем коротких программ. Компания Leadership Management-Ufa (Лидершип Менеджмент-Уфа) работает по методикам, разработанным в Гарвадской школе. Все эти программы запатентованы — это означает, что в нашей компании есть свой методический совет в США. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2-3 часа, после чего курсант получает задание на неделю. Он тут же начинает реализовывать свои знания в своей конкретной деятельности. Полный же курс длится 2 месяца. Такой срок выбран неслучайно. За это время человек учится и привыкает работать по-новому, получает и ежедневно, совместно с командой, воплощает полученные техники продаж, построения команды, ее мотивации. И это не оторванная от реальности теория, это практические навыки и техники которые применимы к совершенно разным отраслям малого и среднего бизнеса. После такого курса вы просто не сможете работать хаотично, как это было до обучения.



— Эльвира, каковы ваши планы на ближайшее время?

— В январе мы набираем весьма интересный курс исключительно для собственников бизнеса. Он будет касаться того, как правильно выстроить работу предприятия. Выстроить настолько четко, чтобы иметь время расширять свой бизнес, заниматься новыми проектами. Знаете, я очень часто вижу загнанных руководителей-собственников, которые фактически “кормят” весь свой коллектив, а большинство сотрудников не показывает каких-либо видимых результатов. И это вовсе не означает, что нужно в один момент поменять весь штат. Важно знать, как и чему их обучить, делать это верно, системно. Фактически, передать им в руки техники продаж и верно мотивировать, а уж затем извлекать максимальные результаты из их работы.

Возможно, эра тренингов еще не закончена, но теперь в Уфе доступно новое качественное обучение собственников малого и среднего бизнеса, управленцев и сотрудников отделов продаж. Компания Leadership Management-Ufa (Лидершип Менеджмент-Уфа) представляет собсвенные программы, отточенные на российских компаниях разного уровня.



В январе компания Leadership Management-Ufa (Лидершип Менеджмент-Уфа) представляет программу для активных собственников бизнеса, которая поможет структурировать работу компании так, чтобы она стабильно работала и развивалась, приносила прибыль, не требовала ручного управления и была максимально независима от человеческого фактора. А чего точно не будет — так это волшебных рецептов и развлекательных мероприятий. Будет работа, интеграция знаний в практику и расширение круга знакомств.



Продолжительность обучения — 3 месяца, старт намечен на 15 января 2014 года. Набор в группу будет производиться по итогам собеседования. Количество участников — не более 10 человек.

Несмотря на предстоящие праздники, вы можете направить вашу заявку в свободной форме на электронный адрес [email protected] и с вами обязательно свяжутся сотрудники компании Leadership Management-Ufa (Лидершип Менеджмент-Уфа).

