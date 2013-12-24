В новом году уфимцы услышат лучшие арии от Башкирской оперы

На концерт «В новый год – с уфимской оперой» приглашает Башкирский государственный театр оперы и балета 11 января во Дворец культуры УЗЭМИК. Просматривая красивые рождественские фильмы Голливуда, слушая ангельское звучание детских голосов, вы думаете: «Как у них все здорово!» и, скорее всего, просто не знаете, что у нас тоже такое есть. Нисколько не хуже, а может, даже лучше, интереснее. Убедитесь в этом, придя на большое, в двух отделениях, представление.