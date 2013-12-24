mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Большая домашняя правовая энциклопедия»

24 декабря 2013, 22:51
В настоящее время на территории РФ действуют порядка 600 тысяч правовых документов, и речь идет только о федеральном и региональном законодательстве, исключая муниципальный уровень. С учетом этого популярный лозунг «Знай свои права!» приобретает по меньшей мере иронический оттенок. В современном мире быстрого роста объемов правовой информации и темпов ее распространения уровень правовой культуры определяется не столько доскональным знанием законов, сколько способностью быстро находить нужную информацию и умением ей воспользоваться.








Дмитрий НИКОЛАЕВИЧ,
Управление маркетинга компании «Гарант»




#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44