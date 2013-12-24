«Большая домашняя правовая энциклопедия»

В настоящее время на территории РФ действуют порядка 600 тысяч правовых документов, и речь идет только о федеральном и региональном законодательстве, исключая муниципальный уровень. С учетом этого популярный лозунг «Знай свои права!» приобретает по меньшей мере иронический оттенок. В современном мире быстрого роста объемов правовой информации и темпов ее распространения уровень правовой культуры определяется не столько доскональным знанием законов, сколько способностью быстро находить нужную информацию и умением ей воспользоваться.