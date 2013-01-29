В профессоре УГАТУ смешались и физик, и лирик

На экспозиции представлены 25 работ, которым не исполнилось и полугода.
- В основном это пейзажи, хотя есть и натюрморты, - говорит автор. - Я специально на этот раз выбрал для выставки такую неформальную площадку со своей аурой, чтобы люди, просто проходящие мимо, приобщались к искусству. Ведь в библиотеки и даже выставочные залы часто люди не заходят, а тут всегда много молодежи, зрителей предостаточно.
Классические пейзажи окрестностей реки Демы — излюбленная тема живописца. Но в этот раз яркими акцентами стали соседствующие с ними пейзажи в импрессионистском стиле. Одна из работ - «Пейзаж» - насыщена зеленым всех оттенков: от илистого до изумрудного и салатового. А вот «Косогор», во время зимнего авитаминоза поражающий сочностью красок, стал центром притяжения для пришедших на открытие гостей.
- Я решил похулиганить, поиграть, - смеется Андрей Михайлович. - Всегда был уверен, что людей манит сочетание цветов, а не то, что изображено на картине. Это мне и удалось доказать: разные оттенки фактурного фиолетового и желтого, сочетание изумрудного с белым цветом притягивают взгляды, неспроста ведь собственно объект изображения довольно сложно назвать близким к оригиналу — тут это не столь важно.
Но сам автор выставки считает центральной работой картину «Мостик», встречающую гостей экспозиции.
- Она ничуть не хуже - мне больше всего нравится, - отмечает он. - Но я еще буду продолжать экспериментировать, это не дает мне выдохнуться.
Доктор технических наук, профессор УГАТУ Щипачев продолжает заниматься преподавательской деятельностью, не собираясь оставлять ее ради искусства.
- Но иногда все же сложно переключаться на художественную работу, - рассказал он. - Просто одного желания заставить правое полушарие работать недостаточно — слишком уж сильно задействовано левое при ежедневной работе. Поэтому чаще всего мне хорошо пишется во время отпуска или нескольких выходных.
Приятельница художника, математик из УГАЭС Светлана Бакусова не раз сама наблюдала за процессом создания картин.
- Иногда Андрей пишет не с натуры, а по впечатлениям, воспоминаниям, - признается она. - И в последнее время мне некоторые его работы напоминают Моне.
Кстати, из уст других посетителей прозвучали мнения о наличии элементов кубизма, абстракционизма и даже «дализма», намекавшие на схожесть стиля с испанским художником.
- Мне кажется, в случае с Андреем Михайловичем нечего удивляться тому, что он одновременно и физик, и лирик, - добавила Светлана Михайловна. - Если человек талантлив, то он талантлив во всем.
Щипачев еще в начале творческого пути организовал постоянную выставку в своем университете, где регулярно выставляется и сам.
- Наши студенты проявляют большой интерес к живописи, - радуется он. - Наверное, и вправду не бывает чистых технарей и гуманитариев, по крайней мере, мой личный жизненный опыт это подтверждает.
Оценил импрессионистские полотна коллеги и президент Творческого союза художников РБ Владислав Пегов.
- Можно смело поздравить с попыткой смены имиджа, причем очень удачно, на мой взгляд, - сказал он. - При этом четко прослеживается свой стиль, свой путь, который должен быть у каждого художника. Щипачев создает свои работы с большой любовью.
Поздравить товарища с очередной экспозицией пришел и член союза художников России, участник более ста выставок Адис Агалетдинов.
- У нас, художников, как и у математиков, есть свои доценты, профессора и доктора, - сказал он. - Для того, чтобы добиться статуса в научном техническом мире, Андрей работал более пятнадцати лет. Здесь придется так же тяжело и упорно трудиться. И работы его очень хороши, осталось только не растерять, а приумножать вдохновение.
В ближайших планах живописца - участие в сборной выставке Творческого союза художников в начале февраля, а также персональная выставка в Общественной палате республики, где он возглавляет рабочую группу по эстетическому образованию молодежи.
Алина НИЛОВА.