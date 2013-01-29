В профессоре УГАТУ смешались и физик, и лирик

- В основном это пейзажи, хотя есть и натюрморты, - говорит автор. - Я специально на этот раз выбрал для выставки такую неформальную площадку со своей аурой, чтобы люди, просто проходящие мимо, приобщались к искусству. Ведь в библиотеки и даже выставочные залы часто люди не заходят, а тут всегда много молодежи, зрителей предостаточно.