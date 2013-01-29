Уфимка вернулась из Новосибирска без короны первой красавицы

Но больше всего педагоги девушки гордятся тем, что Анастасия нашла себя в профессии: она трудится учителем начальных классов в 137-й уфимской школе и всегда творчески подходит к урокам. Коллеги и первоклассники гордятся тем, что их учительница не только увлеченно и добросовестно относится к работе, но и находит время для самореализации.