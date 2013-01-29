Уфимка вернулась из Новосибирска без короны первой красавицы

Конкурсные задания - дефиле в свадебных платьях, в вечерних нарядах и в валенках, танцевальные номера в норковых шубах, экстремальная фотосессия в купальниках на фоне снежных скульптур при температуре минус 24 градуса - девчонки выполняли безупречно, убедительно доказав, что достойны называться первыми красавицами.
Победу одержала томичка, студентка первого курса юридического института Владислава Вернер. Она стала обладательницей короны и роскошной норковой шубы. Главным призом конкурса стал контракт с крупнейшим скаутинговым агентством России Noah Models. Кроме того, девушка будет представлять Россию на международном конкурсе красоты «Мисс туризм мира», который пройдет летом в Таиланде. Второе и третье места заняли Юлия Теслина из Новосибирска и Алиса Усольцева из города Удачный, Якутия.
Уфимке на этот раз удача не улыбнулась, хотя за плечами Насти не один конкурс красоты, в том числе, «Мисс Уфа-2012», принимая участие в котором она получила титул Первой вице-мисс. Модельную карьеру Анастасия начала с университетского конкурса красоты «Мисс БГПУ». Именно на одном из них представители известного модельного агентства увидели в будущем учителе звезду подиума.
Но больше всего педагоги девушки гордятся тем, что Анастасия нашла себя в профессии: она трудится учителем начальных классов в 137-й уфимской школе и всегда творчески подходит к урокам. Коллеги и первоклассники гордятся тем, что их учительница не только увлеченно и добросовестно относится к работе, но и находит время для самореализации.
- Анастасия всегда была очень доброй, отзывчивой, всегда всем помогала, отличалась доброжелательностью, хорошо училась, была активной на факультете, - расхваливает одногруппницу Регина Янбаева. - Но главное то, что красота у нее естественная, душевная.
Интересно, что сестра Насти – Ксения - тоже учится в БГПУ в институте педагогики.
- Желаю Насте реализовать себя в профессии, которая приносит ей большую радость, и искренне удивляется тому, как сестре удается успевать во всем.
Анастасия – не единственная представительница БГПУ, покорившая мир своей красотой. В этом году в конкурсе «Мисс студенчество России», который проходил в Ставрополе, республику представляла студентка Айгуль Валиева. В V Межрегиональный конкурс красоты «Мисс Азия Сибирь-2011» Второй вице-мисс стала студентка факультета башкирской филологии Луиза Закирьянова. Выпускница 2011 года Расиля Гайсина также стала победительницей конкурса красоты «Самая обаятельная и привлекательная-2011» компании Газпром Межрегионгаз, а Ильмира Габитова из института педагогики стала победительницей международного телевизионного конкурса красоты восточных красавиц «Супермодель Азии», который проходил в Китае.