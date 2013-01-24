В башкирской филармонии классика прозвучит для будущих мам

В наш век компьютерных технологий, когда у ребенка больше развит интерес к жизни виртуальной, формировать эстетическую и художественную культуру у детей просто необходимо. Однако прежде чем прививать любовь к искусству детям, необходимо сформировать культуру у взрослых людей, которые занимаются их образованием. Именно поэтому мы приглашаем будущих мам и мам с малышами до трех лет на наши камерные концерты. Культурный проект проходит при поддержке учреждений здравоохранения Уфы. Участие в нем примут психологи, педиатры, гинекологи и другие врачи.