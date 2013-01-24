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В башкирской филармонии классика прозвучит для будущих мам

24 января 2013, 20:46
Впервые в Башкирии государственная филармония представляет музыкальный проект для семьи «Музыку слушаем вместе» – цикл концертов классической музыки для будущих мам и мам с детьми до 3 лет. Инициируя проект «Музыку слушаем вместе», филармония преследовала несколько целей. Во-первых, презентовать горожанам новый формат концертов классической музыки. Во-вторых, помимо просветительских задач проект преследует духовную и образовательную цели.

В наш век компьютерных технологий, когда у ребенка больше развит интерес к жизни виртуальной, формировать эстетическую и художественную культуру у детей просто необходимо. Однако прежде чем прививать любовь к искусству детям, необходимо сформировать культуру у взрослых людей, которые занимаются их образованием. Именно поэтому мы приглашаем будущих мам и мам с малышами до трех лет на наши камерные концерты. Культурный проект проходит при поддержке учреждений здравоохранения Уфы. Участие в нем примут психологи, педиатры, гинекологи и другие врачи.

Планируется ряд концертов живой классической музыки, исполняемой на органе, флейте, курае, струнным квартетом. На наших концертах в непринужденной обстановке, в комфортных условиях прозвучат произведения Моцарта, Вивальди, Чайковского и многих известных композиторов, которые писали сказочно красиво и фантастически мелодично. При общении с искусством у ребенка начинает формироваться художественный вкус, развивается музыкальный слух и творческая активность. Кроме того, у маленького человека уже формируется своя система эстетических ценностей, которая развивает его как личность.

Знакомство с музыкальными произведениями великих композиторов, в равной степени, как и с полотнами знаменитых художников, не должно стать для ребенка скучной обязанностью, как математика и литература в школе. Это должно быть своего рода общение между педагогом или родителем и ребенком. Уже давно известно, что ежедневное прослушивание музыкальных произведений Моцарта в течение 15 минут значительно улучшает память и мозговую деятельность в целом.

Как советовал Людвиг Ван Бетховен: «Растите детей ваших в добродетели: только она одна и может дать счастье».

Первые концерты состоятся 2 и 9 февраля в Органном зале. Начало в 11.00, 12.00, 13.00. Цена - 300 руб. Тел.: 8-9047360763, 8-9279500901

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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