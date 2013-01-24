В башкирской филармонии классика прозвучит для будущих мам

В наш век компьютерных технологий, когда у ребенка больше развит интерес к жизни виртуальной, формировать эстетическую и художественную культуру у детей просто необходимо. Однако прежде чем прививать любовь к искусству детям, необходимо сформировать культуру у взрослых людей, которые занимаются их образованием. Именно поэтому мы приглашаем будущих мам и мам с малышами до трех лет на наши камерные концерты. Культурный проект проходит при поддержке учреждений здравоохранения Уфы. Участие в нем примут психологи, педиатры, гинекологи и другие врачи.
Планируется ряд концертов живой классической музыки, исполняемой на органе, флейте, курае, струнным квартетом. На наших концертах в непринужденной обстановке, в комфортных условиях прозвучат произведения Моцарта, Вивальди, Чайковского и многих известных композиторов, которые писали сказочно красиво и фантастически мелодично. При общении с искусством у ребенка начинает формироваться художественный вкус, развивается музыкальный слух и творческая активность. Кроме того, у маленького человека уже формируется своя система эстетических ценностей, которая развивает его как личность.
Знакомство с музыкальными произведениями великих композиторов, в равной степени, как и с полотнами знаменитых художников, не должно стать для ребенка скучной обязанностью, как математика и литература в школе. Это должно быть своего рода общение между педагогом или родителем и ребенком. Уже давно известно, что ежедневное прослушивание музыкальных произведений Моцарта в течение 15 минут значительно улучшает память и мозговую деятельность в целом.
Как советовал Людвиг Ван Бетховен: «Растите детей ваших в добродетели: только она одна и может дать счастье».
Первые концерты состоятся 2 и 9 февраля в Органном зале. Начало в 11.00, 12.00, 13.00. Цена - 300 руб. Тел.: 8-9047360763, 8-9279500901