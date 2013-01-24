Уфимцы увидят притчу о Рудольфе Нуриеве в постановке Виктюка

Спектакль, пронзающий трагизмом в каждой сцене, усиленным до предела черно-белым графическим оформлением. Цветные на сцене только пара накидок Нуреева, и еще хроникальные кадры - уникальные пленки, чудом сохранившиеся в картонной коробке во время пожара в Ленинградском хореографическом училище. Спектакль ассоциаций и символов, спектакль полета и застывших поз… Исполнитель роли Рудольфа Нуриева - Дмитрий Бозин неожиданно очень похож на своего героя. Похож не только портретным сходством, но и подлинностью страсти, стремительностью, жесткостью и беспощадностью, и еще беззащитностью перед надвигающимся одиночеством.