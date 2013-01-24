Уфимцы увидят притчу о Рудольфе Нуриеве в постановке Виктюка

«Журавлиная песня» производит столь сильное впечатление на семилетнего мальчика, что он решает связать с искусством свою жизнь.
Его имя стало своеобразным символом в истории балета. Когда-то Роман Виктюк обещал Рудольфу Нурееву поставить о нем спектакль. Обещание режиссер выполнил, обратившись к пьесе драматурга Азата Абдуллина.
Основываясь на сюжете пьесы о великом танцовщике Рудольфе Нуриеве, режиссер поставил притчу о судьбе художника, о его непростых, порою болезненных отношениях с обществом, но еще более болезненны отношения с самим собой…
Спектакль, пронзающий трагизмом в каждой сцене, усиленным до предела черно-белым графическим оформлением. Цветные на сцене только пара накидок Нуреева, и еще хроникальные кадры - уникальные пленки, чудом сохранившиеся в картонной коробке во время пожара в Ленинградском хореографическом училище. Спектакль ассоциаций и символов, спектакль полета и застывших поз… Исполнитель роли Рудольфа Нуриева - Дмитрий Бозин неожиданно очень похож на своего героя. Похож не только портретным сходством, но и подлинностью страсти, стремительностью, жесткостью и беспощадностью, и еще беззащитностью перед надвигающимся одиночеством.
В Уфе в его честь названо Башкирское хореографическое училище. Так же ежегодно проводится Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуриева.
Уфимцам особенно интересно будет посмотреть спектакль о выдающемся земляке, покорившем весь мир. 9 февраля во Дворце Культуры «Нефтяник». Начало в 18:00
Стоимость билетов:400,500,600,800,1000,1300,1500,1800,2000,2200
Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 284-48-21; 276-76-77