В Уфе отпразднуют 140-летие со дня рождения Федора Шаляпина

13 февраля в столице Башкирии отметят 140-летие великого русского певца Федора Шаляпина. В этот день в Концертном зале Шаляпина на Ленина, 14, состоится концерт студентов Уфимской госакадемии искусств и презентация книги «Шаляпин против Эйфлевой башни», где выступит сам автор - г-н Ятич. В малом зале Башкирского государственного театра оперы и балета покажут фильм режиссера Веры Федорченко о Шаляпине «Россия мне снится редко».