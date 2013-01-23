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В Уфе отпразднуют 140-летие со дня рождения Федора Шаляпина

23 января 2013, 10:41
13 февраля в столице Башкирии отметят 140-летие великого русского певца Федора Шаляпина. В этот день в Концертном зале Шаляпина на Ленина, 14, состоится концерт студентов Уфимской госакадемии искусств и презентация книги «Шаляпин против Эйфлевой башни», где выступит сам автор - г-н Ятич. В малом зале Башкирского государственного театра оперы и балета покажут фильм режиссера Веры Федорченко о Шаляпине «Россия мне снится редко».

В Национальном музее РБ откроется выставка «Магический кристалл Федора Шаляпина» из фондов Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина.

Как сообщают в администрации Уфы, вечер завершится грандиозным гала-концертом.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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