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Виктюк покажет в Уфе свою версию истории о Дон Жуане

20 января 2013, 17:30
Продюсерский центр «Радус» снова порадует уфимских театралов гастролями репертуарного театра: в столице Башкирии сразу три спектакля покажет один из самых знаменитых российских коллективов – Театр Романа Виктюка. 8 февраля в ДК «Нефтяник» состоится первая постановка - «Последняя любовь Дон Жуана».

Коллектив Романа Виктюка относится к редкому типу авторского театра, в первую очередь – это режиссерский театр. Особенность театра в том, что все спектакли объединены общей эстетической программой, в которых можно увидеть как признанных звезд, так и совсем молодых артистов, играющих свои первые роли в театре.

Экстраординарные ситуации, аномальные человеческие чувства, сценический блеск, роскошь, изысканная чувственность и избыточная манерность все это присутствует в режиссерских постановках Виктюка. Спектакль «Последняя любовь Дон Жуана» яркое тому подтверждение.

Пьеса «Ночь в Валони» – одно из немногочисленных произведений Эрика-Эммануэля Шмитта, написанных для театра. Сегодня этот писатель – один из самых популярных в мире. Название «Последняя любовь дон Жуана» придумал Роман Виктюк, который в своем спектакле сильно омолодил героя, меньше всего желая объяснять его внутреннюю опустошенность возрастными причинами. Дон Жуан появляется во всем блеске молодости в окружении великолепных дам, но все эти полные иронии и чувственности игры теряют смысл, когда в сюжет вмешивается любовь…

Постановка и режиссура Романа Виктюка, сценография Владимира Боера, хореография Артура Ощепкова, костюмы Евгения Панфилова. Начало в 19.00

Стоимость билетов: 400,500,600,800,1000,1300,1500,1800,2000,2200. Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 284-48-21; 276-76-77

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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