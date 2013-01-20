Виктюк покажет в Уфе свою версию истории о Дон Жуане

Коллектив Романа Виктюка относится к редкому типу авторского театра, в первую очередь – это режиссерский театр. Особенность театра в том, что все спектакли объединены общей эстетической программой, в которых можно увидеть как признанных звезд, так и совсем молодых артистов, играющих свои первые роли в театре.
Экстраординарные ситуации, аномальные человеческие чувства, сценический блеск, роскошь, изысканная чувственность и избыточная манерность все это присутствует в режиссерских постановках Виктюка. Спектакль «Последняя любовь Дон Жуана» яркое тому подтверждение.
Пьеса «Ночь в Валони» – одно из немногочисленных произведений Эрика-Эммануэля Шмитта, написанных для театра. Сегодня этот писатель – один из самых популярных в мире. Название «Последняя любовь дон Жуана» придумал Роман Виктюк, который в своем спектакле сильно омолодил героя, меньше всего желая объяснять его внутреннюю опустошенность возрастными причинами. Дон Жуан появляется во всем блеске молодости в окружении великолепных дам, но все эти полные иронии и чувственности игры теряют смысл, когда в сюжет вмешивается любовь…
Постановка и режиссура Романа Виктюка, сценография Владимира Боера, хореография Артура Ощепкова, костюмы Евгения Панфилова. Начало в 19.00
Стоимость билетов: 400,500,600,800,1000,1300,1500,1800,2000,2200. Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 284-48-21; 276-76-77