Виктюк покажет в Уфе свою версию истории о Дон Жуане

Пьеса «Ночь в Валони» – одно из немногочисленных произведений Эрика-Эммануэля Шмитта, написанных для театра. Сегодня этот писатель – один из самых популярных в мире. Название «Последняя любовь дон Жуана» придумал Роман Виктюк, который в своем спектакле сильно омолодил героя, меньше всего желая объяснять его внутреннюю опустошенность возрастными причинами. Дон Жуан появляется во всем блеске молодости в окружении великолепных дам, но все эти полные иронии и чувственности игры теряют смысл, когда в сюжет вмешивается любовь…