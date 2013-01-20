Сильнейшие экстрасенсы объединятся в Уфе

Задача движения «Проснись» - формирование нового социума, основанного на законах чуткого взаимодействия людей друг с другом, с природой, с космосом, создание общества людей нацеленных на осознанное существование, на взаимное пробуждение, на распространение энергии добра.
Задача экстрасенсов - каждого человека, пришедшего на мастер-класс, заставить здесь и сейчас проявить свою самую явную из спящих в нем способностей: исцелить боль, увидеть прошлое или будущее другого человека, услышать мысли окружающих.
- Поймите, мы не уникальны - мы существуем для того, чтобы вы узрели в нас себя, мы объединились, чтобы помочь вам проснуться, пробудить в каждом из вас сверхчеловека! - говорит Наталья Бантеева. - Ты сверхчеловек! И нет времени поддаваться сомнениям! Нет нужды просить помощи у других! Проснись! Мы покажем тебе на что способен ты сам! Приходи на пробуждающие семинары! Участвуй в наших экспериментах! Проснись, и твоя жизнь станет поистине твоей!