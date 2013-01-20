Сильнейшие экстрасенсы объединятся в Уфе

- Поймите, мы не уникальны - мы существуем для того, чтобы вы узрели в нас себя, мы объединились, чтобы помочь вам проснуться, пробудить в каждом из вас сверхчеловека! - говорит Наталья Бантеева. - Ты сверхчеловек! И нет времени поддаваться сомнениям! Нет нужды просить помощи у других! Проснись! Мы покажем тебе на что способен ты сам! Приходи на пробуждающие семинары! Участвуй в наших экспериментах! Проснись, и твоя жизнь станет поистине твоей!