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Сильнейшие экстрасенсы объединятся в Уфе

20 января 2013, 17:24
Экстрасенсы Битвы решили забыть все давние ссоры и конфликты и, объединившись, пойти на встречу к людям в прямом смысле этого слова. 9 марта в ДК «Нефтяник» сильнейшие российские маги Наталья Бантеева, Виктория Райдос, Татьяна Караханова, Алексей Гришин, Внук Арефьев устроят в столице Башкирии четырехчасовой мастер-класс «Проснись». Это движение для тех, кто готов просыпаться, для тех, кто готов принять высшие знания, для тех, кто уже готов быть совершенным сверх человеком!

Задача движения «Проснись» - формирование нового социума, основанного на законах чуткого взаимодействия людей друг с другом, с природой, с космосом, создание общества людей нацеленных на осознанное существование, на взаимное пробуждение, на распространение энергии добра.

Задача экстрасенсов - каждого человека, пришедшего на мастер-класс, заставить здесь и сейчас проявить свою самую явную из спящих в нем способностей: исцелить боль, увидеть прошлое или будущее другого человека, услышать мысли окружающих.

- Поймите, мы не уникальны - мы существуем для того, чтобы вы узрели в нас себя, мы объединились, чтобы помочь вам проснуться, пробудить в каждом из вас сверхчеловека! - говорит Наталья Бантеева. - Ты сверхчеловек! И нет времени поддаваться сомнениям! Нет нужды просить помощи у других! Проснись! Мы покажем тебе на что способен ты сам! Приходи на пробуждающие семинары! Участвуй в наших экспериментах! Проснись, и твоя жизнь станет поистине твоей!

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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