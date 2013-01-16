Лиза Боярская: «Знаменитая фамилия мне только мешала»

– При этом я была очень стеснительным ребенком, выступить на публике для меня было подвигом. Родители отдали меня в модельную школу, но не для того, чтобы я в будущем ходила по подиуму, а для общего развития. По сути, это была такая же студия творческого развития, как в Уфе. Туда брали всех - толстых, худых, носатых. Там нас учили всему - краситься, фотографироваться. Помимо макияжа и профессиональной походки изучали еще и сценическое мастерство, хореографию. Через какое-то время я перестала быть закомплексованным подростком, спокойно начала общаться со сверстниками и взрослыми. Помню, как мы в школе праздновали день рождения Шекспира, и все приобретенные навыки мне пригодились: я впервые на сцене читала сонеты из «Ромео и Джульетты». И тогда поняла, что мне нравится выходить на сцену. Решила попробовать. А к 16 годам поняла, что хочу продолжать актерскую династию.