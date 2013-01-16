Лиза Боярская: «Знаменитая фамилия мне только мешала»

«Мое поколение выросло на «Титанике»
Актриса попросила ребят называть ее просто Лизой и, чтобы стать к школьникам ближе, рассказала, что росла обычным ребенком, фанатела от ди Каприо и местала побывать в «Диснейленде».
- Мое поколение выросло на таких фильмах, как "Титаник". Я была безумной фанаткой Леонардо ди Каприо. Все стены моей комнаты были увешаны его портретами. Только со временем я поняла, какой он великолепный артист. А мечтала я увидеть парижский "Диснейленд". Она исполнилась пять лет назад, когда мы с театром впервые поехали во Францию на гастроли. Моему счастью не было предела. Это удивительное место, где каждый взрослый снова становится ребенком. Этот детский парк развлечений меня так впечатлил, что в любом возрасте – будь мне даже 50 – я бы хотела вернуться туда еще раз.
Лиза рассказала, что желание стать актрисой появилось у нее в 13.
– При этом я была очень стеснительным ребенком, выступить на публике для меня было подвигом. Родители отдали меня в модельную школу, но не для того, чтобы я в будущем ходила по подиуму, а для общего развития. По сути, это была такая же студия творческого развития, как в Уфе. Туда брали всех - толстых, худых, носатых. Там нас учили всему - краситься, фотографироваться. Помимо макияжа и профессиональной походки изучали еще и сценическое мастерство, хореографию. Через какое-то время я перестала быть закомплексованным подростком, спокойно начала общаться со сверстниками и взрослыми. Помню, как мы в школе праздновали день рождения Шекспира, и все приобретенные навыки мне пригодились: я впервые на сцене читала сонеты из «Ромео и Джульетты». И тогда поняла, что мне нравится выходить на сцену. Решила попробовать. А к 16 годам поняла, что хочу продолжать актерскую династию.
Однако родители девочки – известная актерская пара Михаил Боярский и Лариса Луппиан - не были в восторге от планов дочери.
- Помогать при поступлении они решительно отказались, а помощь мне была необходима: до девятого класса я училась плохо, точные предметы мне не давались, были даже двойки в четверти. Если откровенно, мне было стыдно. Я переживала: ну почему бог не дал мне мозгов? Родители сжалились: наняли репетиторов почти по всем предметам, которые занимались со мной круглые сутки. И тогда я, наконец, впервые в жизни почувствовала вкус к учебе. Хотя в точных науках я не сильна, мне больше нравились литература, история, языки. В итоге окончила среднюю школу без троек и легко поступила в театральную академию. А уж там мне репетиторы стали не нужны: все предметы были мне интересны, закончила вуз с красным дипломом.
«Все актеры – завистливые люди»
Лиза уверена: чтобы справиться с волнением, нужно быть уверенным в себе от начала до конца.
- Если поешь, то необходимо знать назубок песню, если играешь роль - ее партитуру. А волнение проходит на сцене. Например, у меня перед премьерой всегда трясутся коленки, дрожит голос. Волнуюсь я и перед каждой ролью. Ведь режиссеры ставят разные задачи, и меня всегда беспокоит, справлюсь я или нет. В этом смысле нельзя сказать, что я абсолютно уверена в себе. Я переживаю, как любой сомневающийся в себе человек. Играть в кино - не самое простое дело.
Актриса предупредила ребят, что актерская профессия имеет как плюсы, так и минусы.
- С одной стороны – всенародная слава и известность, если удалось состояться в профессии, с другой – полное забвение, если ролей нет. Если актер не одарен, то этот выбор станет его личной трагедией, будет еще одна травмированная душа. И когда человек, выбравший актерскую профессию, это понимает, – как правило, уже в середине жизни и что-либо менять уже поздно – это становится катастрофой. Но если уж ты состоялся как артист, то понимаешь, какая это обалденная, интересная профессия.
Главные минусы, по мнению Лизы, - это катастрофически маленькая зарплата и отсутствие ролей.
- Отсюда завистливость: у кого-то есть главная роль, у кого-то нет. Все актеры без исключения - амбициозные и завистливые люди. Ты постоянно думаешь: почему у твоей подруги главная роль, а у тебя нет. Почему никто не замечает, как ты вкладываешься в роль второго плана. Бывает, партнер по съемочной площадке убегает на спектакль, а ты остаешься доигрывать. Тогда приходится включать воображение: смотришь в уголок камеры, представляешь лицо своего партнера и играешь с бездушной пластмассой в любовь, нежность или ненависть. И бесконечное ожидание того, что тебя заметят и возьмут в спектакль или в фильм. С неба ведь ничего не падает: нужно упорно и много трудиться. Мне повезло: я училась у Льва Додина. Его школа - это своеобразная армия. После этого сложного обучения ничего уже не страшно. Это серьезная закалка, позволяющая совмещать кино и театр.
Актриса уверена, что судьба ребенка зависит от честности родителей.
- Конечно, всем кажется, что их ребенок самый талантливый и лучший на свете. Если есть талант, то надо попробовать, если нет, то не нужно питать иллюзий, надо честно сказать, что ничего не получится. Когда я объявила о своем желании стать актрисой, родители предупредили, что это жестокая профессия.
Поначалу Боярской казалось, что знаменитая фамилия ей только мешает.
- Когда я поступала в театральную академию, было такое предубеждение: зачем дочери Боярского ходить среди абитуриентов, ее и так возьмут. Это задевало, давило на меня, и я всячески пыталась доказать обратное всем своим поведением. Но потом, уже после поступления, когда все друг к другу притерлись, отношение изменилось. Однокурсники увидели, что я такая же, как они, со своими достоинствами и недостатками, комплексами, навыками, промахами. Кстати, если б я не поступила, никто не пошел бы к ректору просить за меня. Но я поступила, и они целый год наблюдали за мной, увидели, что профессия меня заразила. Наблюдают и по сей день. Смотрят мои спектакли, дают советы.
«С папой в кино мы партнеры»
Лиза рассказала, что сниматься в фильмах вместе с отцом родственные отношения не мешают.
- В фильме «Вы не оставите меня» я даже играла его дочь. Как только звучала команда "Мотор!", мы становились партнерами. Кстати, это не единственный фильм, где мы играли вместе, причем те же роли. Потом еще был "Петр Первый. Завещание". Раньше моим самым строгим критиком был отец, а сейчас муж Максим. У него замечания точные и лаконичные - прямо в точку.
Лиза рассказала, что лучше «Адмирала» в ее актерской карьере пока ничего не было.
- Я пришла на пробы совсем девчонкой, мне было 19 лет. Я прочитала сценарий в дороге и поняла, что эта история перевернула всю мою жизнь. Рыдала в голос, сидя на второй полке в вагоне поезда. На съемочной площадке царила такая необыкновенная атмосфера, все так полюбили друг друга. И до сих пор все участники съемочного процесса при встрече вспоминают этот фильм с особой теплотой. Собственно, и в студию творческого развития в Уфе я пришла потому, что мы дружим с Хабенским.
Но актриса призналась, что в своем нынешнем положении к своей героине Анне Тимеревой она относится не так однозначно.
- Не понимаю, что должно произойти с женщиной, чтобы она смогла бросить своего ребенка ради любимого мужчины. Теперь, когда я держу на руках своего сына, мне сложно представить это состояние. Но тогда, когда я была молодой и у меня не было бесценного опыта материнства, других вариантов не существовало – только любовь.
Лиза рассказала, что ее главное желание - никогда не расставаться с 8-месячным сыном Андрюшей.
- Да, я постоянно в разъездах. Недавно с Малым драматическим театром вернулась из Парижа, вчера была в Москве, сегодня - в Уфе, завтра - в Челябинске. Без работы, то есть без спектаклей, съемок в кино, я не могу, это все равно что оказаться без воздуха. При этом хочется, чтобы и ребенок был со мной. Кстати, в Париже, где наш театр гастролировал 10 дней, мы были всей семьей. Это идеальный вариант. Мне кажется, что ребенку хорошо, там, где его родители. Но в то же время мне бы не хотелось затаскивать его по съемочным площадкам - это не самое лучшее испытание, хотя свое детство, проведенное за кулисами, я вспоминаю с удовольствием.
Актриса опровергла красивую легенду поклонников, что сына назвала в честь князя Болконского.
- Конечно, это была шутка, просто мне очень нравится имя Андрей. Но, с другой стороны, почему не в честь этого литературного героя? Лев Толстой - мой любимый писатель.
Боярская не против, чтобы ее сын в будущем стал актером.
- Если у него будет талант и он состоится в профессии, то это будет 14-й артист в нашей семье.
Между тем
На Новый год Боярская и Матвеев показали сыну море
Звездная пара пока не спешит показывать новорожденного сына, что знаменитости объясняют боязнью сглаза. Недавно 27-летняя актриса озвучила в мультипликационном фильме злого персонажа - Бабу-Ягу. По словам Лизы, ей эта роль очень понравилась, и она надеется, что повзрослевший малыш оценит в будущем подобные мамины творческие старания.
А на Новый год родители сделали малышу необычный презент.
- Мы решили сделать Андрюше подарок: он в первый раз увидел море, - рассказала Боярская. - Практически в сам Новый год мы сели в самолет и улетели на праздники. Сын впервые увидел море. Дедушку взяли с собой. Каждый новый год мы встречаем семьей, но в этот раз мы решили поменять дислокацию.
К слову, это не первый заграничный вояж маленького Андрюши: по словам Лизы, они уже вывозили ребенка в Париж, куда Боярская отправилась на гастроли со спектаклем «Три сестры». Международный перелет малыш перенес идеально и практически не доставил мамочке хлопот.