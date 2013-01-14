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Сумасшедший житель Салавата открыл стрельбу по детскому саду

14 января 2013, 12:54
Чрезвычайное происшествие произошло в Салавате 14 января. На улице Колхозной в одной из домов в квартире заперся 50-летний мужчина, который начал палить по прохожим из охотничьего ружья. Один выстрел пришелся в окно детского сада. В настоящее время на месте происшествия силами полиции выставлено оцепление, жильцы ближайших домов эвакуированы на безопасное расстояние. Оперативный штаб возглавляет заместитель министра внутренних дел по РБ Андрей Курносенко.

Для принятия установленных законом мер по обезвреживанию вооруженного мужчины в распоряжении оперативного штаба находится группа сотрудников специального отряда быстрого реагирования МВД по Башкирии.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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