Сумасшедший житель Салавата открыл стрельбу по детскому саду

Чрезвычайное происшествие произошло в Салавате 14 января. На улице Колхозной в одной из домов в квартире заперся 50-летний мужчина, который начал палить по прохожим из охотничьего ружья. Один выстрел пришелся в окно детского сада. В настоящее время на месте происшествия силами полиции выставлено оцепление, жильцы ближайших домов эвакуированы на безопасное расстояние. Оперативный штаб возглавляет заместитель министра внутренних дел по РБ Андрей Курносенко.