Стас Пьеха выступит в Уфе

Во втором альбоме, озаглавленном "Иначе", артист экспериментирует со стилями и направлениями. Здесь есть и французский шансон ("О тебе"), и клубная эстетика ("Напиши мне"), и поп ("Я тебе подарю"), и блюз-рок ("Она не твоя"), и композиции в стиле Стинга ("Иначе") и Jamiroquai ("В облаке тая"). За дуэтную песню "Она не твоя" Стас Пьеха и Григорий Лепс в 2008 году получили музыкальную награду "Золотой граммофон", в 2009 году премию МУЗ-ТВ и премию в области радиовещания «Бог эфира».