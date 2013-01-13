Стас Пьеха выступит в Уфе

Певец успешно прошел кастинг и стал участником телевизионного проекта "Фабрика звезд-4". Именно на "Фабрике" был записан его первый хит – песня "Одна звезда".
В мае 2005 года у артиста вышел первый сольный альбом "Одна Звезда", в который были включены некоторые композиции, написанные самим Стасом.
Песня "Ты Грустишь" с этого альбома, в дуэтном исполнении с певицей Валерией, поднялась на высокие позиции в российских чатах. Есть на диске трек, записанный Стасом с бабушкой - Эдитой Пьехой "Город детства".
Во втором альбоме, озаглавленном "Иначе", артист экспериментирует со стилями и направлениями. Здесь есть и французский шансон ("О тебе"), и клубная эстетика ("Напиши мне"), и поп ("Я тебе подарю"), и блюз-рок ("Она не твоя"), и композиции в стиле Стинга ("Иначе") и Jamiroquai ("В облаке тая"). За дуэтную песню "Она не твоя" Стас Пьеха и Григорий Лепс в 2008 году получили музыкальную награду "Золотой граммофон", в 2009 году премию МУЗ-ТВ и премию в области радиовещания «Бог эфира».
Сейчас в творческом багаже певца 2 альбома: "Одна звезда", "Иначе"; 6 видеоклипов ("Где буду я", "Расставание", "О тебе", "Напиши мне", "Она не твоя", "На ладони линия"); тысячи гастрольных километров, сотни концертов, радиоэфиров и съемок в телевизионных программах.
Начало в 19:00. Стоимость билетов: 600, 800, 1000,1200, 1300, 1500, 1800, 2000, 2300, 2500, 3000. Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 290-86-90; 276-76-77