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Стас Пьеха выступит в Уфе

13 января 2013, 19:44
6 февраля продюсерский центр «Радус» приглашает на концерт Стаса Пьехи, который выступит в «Огнях Уфы». Стас Пьеха - один из молодых популярных исполнителей, чье появление на сцене было предначертано самой судьбой: внук легендарной певицы Эдиты Пьехи не мог не продолжить артистическую династию. К чести самого певца, его сегодняшний статус известного артиста подкреплен безоговорочным талантом исполнителя. А началась его карьера в 2004 году.

Певец успешно прошел кастинг и стал участником телевизионного проекта "Фабрика звезд-4". Именно на "Фабрике" был записан его первый хит – песня "Одна звезда".

В мае 2005 года у артиста вышел первый сольный альбом "Одна Звезда", в который были включены некоторые композиции, написанные самим Стасом.

Песня "Ты Грустишь" с этого альбома, в дуэтном исполнении с певицей Валерией, поднялась на высокие позиции в российских чатах. Есть на диске трек, записанный Стасом с бабушкой - Эдитой Пьехой "Город детства".

Во втором альбоме, озаглавленном "Иначе", артист экспериментирует со стилями и направлениями. Здесь есть и французский шансон ("О тебе"), и клубная эстетика ("Напиши мне"), и поп ("Я тебе подарю"), и блюз-рок ("Она не твоя"), и композиции в стиле Стинга ("Иначе") и Jamiroquai ("В облаке тая"). За дуэтную песню "Она не твоя" Стас Пьеха и Григорий Лепс в 2008 году получили музыкальную награду "Золотой граммофон", в 2009 году премию МУЗ-ТВ и премию в области радиовещания «Бог эфира».

Сейчас в творческом багаже певца 2 альбома: "Одна звезда", "Иначе"; 6 видеоклипов ("Где буду я", "Расставание", "О тебе", "Напиши мне", "Она не твоя", "На ладони линия"); тысячи гастрольных километров, сотни концертов, радиоэфиров и съемок в телевизионных программах.

Начало в 19:00. Стоимость билетов: 600, 800, 1000,1200, 1300, 1500, 1800, 2000, 2300, 2500, 3000. Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 290-86-90; 276-76-77

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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