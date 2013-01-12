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Гонки на собачьих упряжках пройдут в Уфе у озера Солдатское

12 января 2013, 11:42
Гонки на ездовых собаках состоятся в парке имени Якутова в Уфе в субботу. Возницы с четвероногими будут соревноваться в скорости передвижения на санках, нартах, лыжах и других повозках. Упряжки с собаками выйдут на различные дистанции вокруг озера Солдатское. Собачий чемпионат получил название «Снежные гонки» и в нем примут участие друзья человека старше 12 месяцев Советского района столицы Башкирии. Порода собак решающего значения не имеет.

Это не новая спортивная дисциплина - ездовой спорт (англ. sleddogs sports - «гонки на собачьих упряжках») существует во всех странах мира.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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