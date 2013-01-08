2012-й забрал легендарных певцов, эстрадных и оперных див

Галина Вишневская
Оперная певица скончалась 11 декабря в возрасте 86 лет. Галина Павловна была певицей от бога: не имея музыкального образования, она пришла "с улицы" на прослушивание в стажерскую труппу Большого театра и триумфально прошла его - благодаря поставленному от природы голосу. Уже в 60-х Вишневская выступала в Ла Скала, Венской опере и Ковент-гардене. Ее не сломила травля за поддержку Солженицына, из-за которой Вишневской и ее мужу, виолончелисту Мстиславу Ростроповичу, пришлось уехать из страны. В 1990 году им вернули гражданство.
Мария Биешу
Примадонна молдавской оперы ушла из жизни 16 мая. Смерть настигла выдающуюся исполнительницу на 76-м году жизни в одной из кишиневских клиник. В Москве сопрано наградили третьей премией конкурса Чайковского, в Токио ее признали лучшей Чио-Чио-Сан мира. Биешу пела и на сцене Большого театра в Москве, и в парижской «Олимпии». Биешу дала концерт в аварийном Чернобыле, получила большую дозу облучения и до конца дней болела лейкозом. Мировая слава в советские времена не заслужила ей даже повышенной пенсии.
Донна Саммер
Королева диско скончалась 17 мая во Флориде из-за рака легких. Перед смертью 63-летняя певица работала над новым альбомом. Сама певица была уверена, что ее болезнь развилась после того, как она дышала токсичной пылью, висевшей в воздухе над Манхэттеном еще несколько дней после взрывов башен-близнецов. Саммер стала пятикратной обладательницей премии "Грэмми". За свою карьеру она записала 17 альбомов, последний из них - в 2008 году. Ее хит I Feel Love - не только новаторский эксперимент с полностью синтезированным звуком, но и просто блестящая песня.
Робин Гибб
Лидер группы Bee Gees скончался 17 мая в возрасте 62 лет. Это одна из самых коммерчески успешных групп в истории музыки. Музыканты провернули трюк, который мало кому удавался: прославились рок-музыкой, на излете ее популярности канули было в небытие, однако затем воскресли в диско: их песня Stayin Alive из фильма "Лихорадка субботнего вечера" - манифест жанра. У истоков группы стояли братья. После смерти Мориса Гибба в 2003 году группа была распущена, однако затем его близнец Робин возобновил деятельность коллектива.
Эдуард Хиль
Певец скончался 4 июня на 78-м году жизни в питерской больнице после инсульта. В башкирском поселке Раевский Эдуард Хиль жил два года в детском доме и учился в местной школе – мальчика вместе с другими детьми удалось эвакуировать из Смоленска. Именно в Башкирии Эдуард Анатольевич начал петь, выступая перед ранеными. Именная улица покойного певца появится в Раевском. Последний всплеск популярности певец пережил в 2010 году, когда его вокализ "Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой" стал хитом в интернете. После этого Хиль получил прозвище "Мистер Трололо".
Гузель Измайлова
15 декабря не стало заслуженной артистки Башкирии, единственной профессиональной исполнительницы русских народных песен. Гузель Мансафовна скончалась на 58-м году жизни. Исполнительница всю свою жизнь посвятила популяризации русского песенного творчества. В августе 2010-го артистка с этой целью проехала всю Европу, присоединившись к участникам автопробег дружбы «Башкортостан - Германия», посвященного 65-летию Победы. Она очень хотела, чтобы европейцы познакомились с лучшими образцами жанра.
Уитни Хьюстон
48-летняя певица была найдена мертвой 11 февраля в ванной комнате в номере гостиницы «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе. Кроме кокаина в крови Уитни были выявлены следы марихуаны, лекарства от неврозов и аллергии. К гибели звезды фильма «Телохранитель» привела атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина. Певица вошла в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества музыкальных наград, в том числе 6 премий «Грэмми», 15 премий «Биллборд», 21 музыкальной премии США и двух «Эмми». Во всем мире продано около 170 миллионов записей ее песен.