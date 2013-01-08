2012-й забрал легендарных певцов, эстрадных и оперных див

Королева диско скончалась 17 мая во Флориде из-за рака легких. Перед смертью 63-летняя певица работала над новым альбомом. Сама певица была уверена, что ее болезнь развилась после того, как она дышала токсичной пылью, висевшей в воздухе над Манхэттеном еще несколько дней после взрывов башен-близнецов. Саммер стала пятикратной обладательницей премии "Грэмми". За свою карьеру она записала 17 альбомов, последний из них - в 2008 году. Ее хит I Feel Love - не только новаторский эксперимент с полностью синтезированным звуком, но и просто блестящая песня.