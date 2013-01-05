Сборная США в Уфе стала чемпионом мирового молодежного первенства по хоккею

Молодежная сборная США стала победителем чемпионата мира по хоккею 2013 года, состоявшемся в Уфе, обыграв в финальном матче команду Швеции (3:1). Команда Швеции не смогла защитить титул действующего чемпиона мира, который был завоеван на прошлом первенстве в Канаде. Американцы в третий раз в истории (с 1977 года) выиграли молодежный чемпионат мира. До этого они становились победителями турнира в 2004 и 2010 годах.