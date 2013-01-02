В Башкирии 190 тысяч человек встретили Новый год на улице

Ночью с 31 декабря до пяти утра 1 января на площадях и в ледовых городках Башкирии отпраздновали наступление Нового года 190 тысяч человек. В регионе запустили 11 фейерверков.