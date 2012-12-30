Ведущие «Домашнего» готовятся к году Змеи

Марк Стаценко («Лавка вкуса» и «Неделя еды»): «Дорогие телезрители, поздравляю вас с наступающим 2013 годом! Пусть этот год будет для всех радостным, успешным и главное, чтобы мечты сбывались!»
Василий Емельяненко: («Лавка вкуса» и «Неделя еды»): «Поздравляю всех с Новым годом! Желаю, чтобы загадочная змея исполнила все ваши желания и приготовила для каждого пусть маленькое, но чудо».
Константин Ивлев («Спросите повара» и «Неделя еды»): «Мои планы на Новый год уже не меняются последние 15-20 лет. Мы, как всегда соберемся всей семьей дома, встретим 2013 год, пойдем взрывать петарды, а первого января все вместе поедем на дачу, где соберутся наши любимые друзья! Будем веселиться, готовить, играть в игры, наряжать настоящую елку! Каждый год во дворе дома мы ставим огромную елку и придумываем новый образ для нее, украшением могут служить совершенно не связанные вещи, например, лампочка, сапог или детская табуретка! Каждый год наряжаем ее во что-то оригинальное и непохожее на образ в предыдущем году! А зрителям «Домашнего» хочу пожелать в первую очередь здоровья, благополучия и семейного счастья!»
Юрий Рожков («Спросите повара» и «Неделя еды»): «Пусть новый год станет успешными и плодотворным. И если кто-то действительно пожелает начать новую жизнь, пусть ничего не встаёт у него на пути, удачи в этом нелёгком деле».
Настя Мыскина («Еда по правилам и без…»): «Для меня Новый год, в первую очередь, семейный праздник и по традиции мы все вместе будем встречать его дома с детьми, семьей и близкими друзьями! Закупим продукты, будем вместе готовить, украшать елку и стол, упаковывать подарки, зажигать бенгальские огни и поздравлять друг друга! Желаю всем в следующем году исполнения самых заветных желаний, крепкого здоровья всем-всем, чтобы в семье было счастье и понимание, чтобы все задуманное получалось и, чтобы каждый нашел свое счастье и делился им с окружающими, доброты всем и любви!»
Александр Селезнёв («Сладкие истории»): «Будьте в новом году терпимыми. Помогайте, уважайте и цените друг друга. Хочется пожелать любви, здоровья и материальных благ! Ведь без любви жить нельзя, без здоровья не будет сил работать и творить, да и без денег не все удовольствия можно себе позволить!»
Наталья Куликова («Свадебное платье» и «Платье моей мечты») «Я планирую провести новогодние дни вместе со своими близкими и друзьями – ведь это почти единственная возможность собраться всем вместе вокруг праздничного стола, не спеша поговорить обсудить уходящий год. 2012 стал непростым и переломным для многих, однако сложности – это всегда преддверие чего-то совершенно нового. Я от души поздравляю всех зрителей телеканала «Домашний» и желаю в первую очередь вдохновения, которое может сподвигнуть нас к невероятным свершениям и перевернуть нашу жизнь к лучшему! Выражение «движение – это жизнь» является для меня не просто крылатой фразой, а настоящим правилом. Поэтому я всегда желаю моим друзьям, близким, да и просто знакомым и хорошим людям – идите вперед, пробуйте что-то новое, путешествуйте, влюбляйтесь и цените каждое мгновение! Однако не бегите слишком быстро, чтобы не пройти мимо своей судьбы. Ведь настоящие важные встречи происходят, как правило, именно случайно! И, кто знает, может, именно вы станете счастливыми участниками программы «Свадебное платье» в новом сезоне?! Мечты сбываются, я знаю это!»