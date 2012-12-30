Ведущие «Домашнего» готовятся к году Змеи

Наталья Куликова («Свадебное платье» и «Платье моей мечты») «Я планирую провести новогодние дни вместе со своими близкими и друзьями – ведь это почти единственная возможность собраться всем вместе вокруг праздничного стола, не спеша поговорить обсудить уходящий год. 2012 стал непростым и переломным для многих, однако сложности – это всегда преддверие чего-то совершенно нового. Я от души поздравляю всех зрителей телеканала «Домашний» и желаю в первую очередь вдохновения, которое может сподвигнуть нас к невероятным свершениям и перевернуть нашу жизнь к лучшему! Выражение «движение – это жизнь» является для меня не просто крылатой фразой, а настоящим правилом. Поэтому я всегда желаю моим друзьям, близким, да и просто знакомым и хорошим людям – идите вперед, пробуйте что-то новое, путешествуйте, влюбляйтесь и цените каждое мгновение! Однако не бегите слишком быстро, чтобы не пройти мимо своей судьбы. Ведь настоящие важные встречи происходят, как правило, именно случайно! И, кто знает, может, именно вы станете счастливыми участниками программы «Свадебное платье» в новом сезоне?! Мечты сбываются, я знаю это!»