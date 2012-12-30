Уфимец мастерит удивительные новогодние сувениры из развалившихся заборов

В ожидании Нового года люди кочуют по магазинам в поисках подходящих подарков для родных и близких. Многие стараются отыскать необыкновенный сюрприз, который действительно удивит. И тем, кто находит дорогу к уфимскому декоратору Александру Желнину, повезло: мастер создает уникальные новогодние сувениры и предметы домашнего обихода, иногда даря жизнь, казалось бы, давно отслужившим свое, вещам. А два года назад декоратору пришла в голову создавать сувениры специально для новогодних праздников.