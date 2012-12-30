Уфимец мастерит удивительные новогодние сувениры из развалившихся заборов

Елочный папа Карло
- Мне попали в руки доски от старого забора, - вспоминает он. - И тогда я начал делать деревянные открытки, на одной стороне которых была сама картинка, а на другой — кармашек, в который и вкладывалось поздравление.
А форма все того же забора натолкнула Александра на изготовление декоративных елок, которые теперь являются хитом предновогодних заказов. Деревянные ели ручной работы с бубенцами, отверстиями, пуговицами или даже изображением легенд кинематографа вроде Чарли Чаплина — мастер дает максимальный простор своей фантазии.
- Пначалу елки по форме были вполне традиционные, - рассказывает он. - А в этом году я начал делать их в виде домов. Меня на эту идею вдохновила поездка в Англию.
Этим летом Александр отдыхал у друзей в небольшом городке Уинчестер, в полной мере успев насладиться атмосферой абсолютной безопасности и спокойствия.
- Это самое сильное впечатление, я вернулся оттуда действительно отдохнувшим, - рассказывает он. - Но Англия чудесна не только своим настроением: ее архитектура меня покорила. Первое время в Уинчестере мне казалось, что я попал в кино: почтальоны на велосипедах развозят почту, уютные домики - все как мы привыкли видеть в фильмах!
Теперь свои воспоминания об Англии декоратор переносит в работу: дома-елки действительно по-английски рождественские, как пряники, которые там принято готовить на праздник.
Цена новогодних елок от уфимского декоратора, которые он, кстати, изготавливает в единственном экземпляре, варьируется от тысячи до трех тысяч рублей.
- Конечно, обычно эксклюзивные работы стоят дороже, ведь себестоимость одной елочки составляет примерно четыреста рублей, - говорит он. - Но Уфа пока еще «спит»: кто-то не понимает подобного искусства, а некоторые, наоборот, копят даже на один экземпляр.
Примечательно, что даже с будущим обладателем своей работы, Александр предпочитает сначала познакомиться.
- Если есть возможность, заказчик организовывает встречу с будущим хозяином подарка, - рассказывает Желнин. - Конечно, никто правды не говорит, мы выдумываем повод. Но мне очень помогает такое знакомство. Кстати, мне всегда везет с клиентами: они мне дают нужную долю свободы, а мне удается уловить их идею.
Желнин обучился искусству обработки дерева самостоятельно, не посещая специальных курсов.
- Помню, что еще с детства любил что-то мастерить, - говорит он. - Но всему научился интуитивно.
Мастер использует в работе акрил, акварель, усложненную по собственной системе технику декупажа и объемные пасты.
- Иногда сталкиваюсь с элементарными вопросами для профессиональных плотников, - рассказывает он. - К примеру, не знаю, как называется инструмент, которым делают отверстия в дереве, звоню плотнику и спрашиваю. Но, в основном, получается все довольно быстро: просто не боюсь экспериментировать.
Декоратор умеет работать не только с деревом: в одной из комнат студии он нарисовал на полу удивительно красочные ковры, используя практически все свои технические навыки. Художник старается освоить все виды материалов, которые возможно, мечтая в будущем заниматься оформлением витрин магазинов.
Немые свидетели
Сейчас на всех работах декоратора стоит печать «Life decoration» - это название в будущем могло бы послужить брендом целой группы декораторов-оформителей.
- Мне очень хочется работать в команде, пусть даже из трех человек, - говорит он. - Это совсем другой подход к работе: можно браться за крупные заказы и делать их гораздо быстрее. Но, к сожалению, пока соратников себе не нашел.
Но Александр в детстве и не мечтал о нынешней своей профессии: родители были рабочими в Нефтекамске, потому после девятого класса Саша, как и отец, выучился на токаря-фрезеровщика. Но сразу после окончания СПТУ 17-летний юноша отправился в Уфу поступать на актерский.
- Я всегда выступал на сцене: и в школе, и в училище, - вспоминает Александр. - А наш класс всегда был лучшим на смотрах художественной самодеятельности: ребята подобрались под стать друг другу. Поэтому я с детства привык слышать, что мне нужно идти в актеры.
Желнин стал студентом экспериментального актерского курса Уфимской академии искусств под руководством худрука Русского драмтеатра Михаила Рабиновича.
- Я без труда поступил, потом работал в театре, - продолжает Александр. - Но в какой-то момент почувствовал, что мне нужно искать иное применение своему творческому потенциалу, сцены стало мне мало.
В 2002 году парень отправился в Санкт-Петербург, где за пять лет успел попробовать себя во множестве профессий.
- Например, три года работал в детском хосписе, - рассказывает он. - Но потом понял, что больше дать детям ничего не могу. В таких случаях лучше сразу уходить.
Заниматься декорированием профессионально Александр начал сразу после переезда в Питер, но первый крупный заказ он получил все же из Уфы.
- Мои друзья пригласили летом пожить у них на даче, а заодно отдекорировать одну из комнат, - вспоминает он. - Я тогда отлично провел время, получая настоящее удовольствия от своей работы. Задача стояла при минимуме затрат и без приобретений новых вещей преобразить комнату, придать ей новый образ.
С тех пор о художнике узнают по сарафанному радио, заказывая стулья, столы, шкафы, буфеты: основным направлением в работе мастер выбрал дерево.
- Это очень податливый материал, - поясняет Александр. - Тем более, что вся атрибутика в каждодневной жизни сделана из дерева. Но больше всего люблю сосну: у нее очень приятная фактура.
Художник старается использовать в декоре только натуральные материалы: деревянные или картонные пуговицы, текстиль, обходясь без синтетики и пластика.
- Сказалось мое детство, проведенное в деревне у бабушки с дедушкой, - размышляет он. - Еще тогда мне полюбился простой деревенский быт со всей его близостью к природе.
Но вот в студии у декоратора новогодняя елка наряжена искусственная. Это его принципиальное отношения к вырубке деревьев.
- Я не понимаю, как можно срубить просто для праздничного повода целое дерево, которое росло не один год, - говорит он. - Мне кажется, что мы не имеем права вот так, по собственной прихоти, отобрать у земли ее творение.
Несмотря на то, что художник работает преимущественно с деревом, никакого противоречия нет, ведь он использует только вторичный материал. И даже тут есть своя философия.
- Мне приносят старые заборы, ненужные доски, развалившуюся домашнюю утварь, - рассказывает мастер. - А ведь раньше дерево росло лет 60, потом еще почти столько же просуществовало уже в виде того же забора. И теперь, став нарядным сувениром, просуществует еще неизвестно сколько десятилетий. Выходит, я продлеваю жизнь дереву, которое было свидетелем множества исторических событий.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.