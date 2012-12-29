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С гадом буду. В новом году домашние питоны станут главными героями эротического шоу

29 декабря 2012, 21:50
Среди ценителей экзотики немало тех, кто перед каждым новым годом заводит дома его символ, будь то обезьяна или змея. Радует то, что таких людей немного, а настоящих любителей диковинных животных гораздо больше. Анастасия Кулагина относится к последним: уже три года у нее живет питон Тоша, а год назад у него появился друг Гоша. Настя относится к ним, как к детям. Но хозяйке все мало: в Год Змеи она планирует обзавестись еще и третьим «сыночком».

В объятьях питона

Три года назад Анастасия незадолго до собственного дня рождения поделилась с друзьями желанием получить в подарок что-то необычное.

- Никак не могла ожидать, что они мне подарят питона-альбиноса, - смеется она. - Желто-белый Тоша тогда был еще подростком, а сейчас это уже взрослый хищник.

Сначала хозяйка знакомилась с питомцем, изучала его повадки и характер. Чуть позже она привлекла его к работе в собственном шоу-балете X-Woman.

- Идея задействовать Тошу в танцевальном восточном номере появилась позже, - вспоминает она. - Мне самой такие мысли не приходили в голову, просто знакомые все чаще начали интересоваться.

Уфимка изначально старалась не афишировать, что дома у нее живут такие необычные обитатели тропиков. Но утаить этот факт для нее оказывается просто невозможным.

- Недавно я заходила в подъезд, и дверь мне придержал взрослый мужчина, - рассказывает она. – И вдруг он начал спрашивать, могу ли я организовать шоу с питоном, а я этого человека впервые в жизни видела.

В паре с питоном танцует не сама Анастасия, а солистка ее балета Зарина Хасанова.

- Я как хореограф понимала, как должен выглядеть номер, и, осознав, что не подхожу по типажу, познакомила Зарину с Тошей. Они сдружились моментально, а это очень важно, ведь Тоша уже взрослый и его нужно чувствовать.

Парочка настолько хорошо сработалась, что зрители шоу ни разу за все время не интересовались, насколько опасен взрослый питон.

- Наоборот, все просят потрогать, погладить змею, - рассказывает хореограф. - Это тоже не очень хорошо, что люди не понимают, что питон - настоящий хищник и воспринимать его стоит соответствующие. Еще змеи очень не любят резких запахов алкоголя и парфюма. Во время выступлений мы стараемся сделать минимальным контакт наших чешуйчатых артистов с сильно надушенными людьми.

Уже на протяжении года в шоу-балете участвует новый сотрудник — королевский питон Гоша, коричневый пятнистый красавец, который появился в доме Кулагиной уже взрослым.

- Нам повезло с его акклиматизацией, террариум и уход ему понравились, - рассказывает хозяйка. – И, несмотря на то, что мальчики отлично могут работать друг с другом, держим мы их в разных террариумах, ведь процесс трапезы - это настоящая охота.

Мышки не для кошки

Именно это, по ее словам, становится главным препятствием для тех, кто хочет завести дома питона.

- Не каждый может спокойно выдержать сцену, когда змея сначала замирает, а затем, после молниеносного броска, уже душит жертву в тугих кольцах, - рассказывает Настя. - Но только так они могут питаться - мертвая мышка не привлечет их внимания, ведь у нее отсутствует инфракрасное тепловое излучение, на которое всегда ориентируется животное.

К тому же обеды для хищников отнюдь не самые дешевые: одна мышка стоит около двухсот рублей, а для насыщения каждый хладнокровный питомец съедает до семи штук.

- Можно, конечно, и тремя мышками его угостить, - говорит она. - Но это только перекус: они не наедаются таким количеством пищи.

Оборудовать террариум тоже не всем по карману. Такое удовольствие обойдется от трех до восьми тысяч рублей. А основополагающим фактором для змеи является температура и влажность в домике: оба террариума уфимская любительница экзотики снабдила отдельным подогревом, внутри в небольшом бассейне всегда есть вода. Только при наличии этих условий змея будет чувствовать себя комфортно.

- Конечно, свои особенности характера у них есть, - улыбается девушка. - Но они такие животные, которые только позволяют себя любить, оставаясь внутренне свободными. Сами по себе, как кошки.

Кстати, в квартире вместе с питонами живет еще и кошка, которая является для хладнокровных не более, чем соседкой.

- Когда Тоша или Гоша находятся вне террариума, мы стараемся кошку спрятать, хотя видимого интереса они к ней не проявляют, - рассказывает Анастасия. - Кошка также к ним уже привыкла и начинает нервничать только тогда, когда у питонов начинается обед: запах мышей, по-моему, ни одну кошку равнодушным не оставляет.

Друзья и знакомые Анастасии до сих пор не могут привыкнуть к обитателям ее квартиры, тем более у них не возникает мысли завести у себя такое же чудо.

- Многие до сих пор стороной обходят, несмотря на то, что они в террариумах сидят, - смеется она. - Это только кажется, что все сразу загораются мыслью купить себе змею. На самом деле это очень специфичные домашние любимцы.

Девушка любит животных с самого детства: с завидной регулярностью приносила домой бездомных котят.

- Теперь это переросло в жизненную позицию: каждый на своем примере может изменить жизнь к лучшему, - говорит она. - Я очень уважаю людей, готовых помочь бездомным, больным детям и животным.

Сама же Анастасия планирует вскоре завести еще и питона-малыша, которого планирует растить с младенчества.

- Со взрослым Гошей все же было сложнее, чем с маленьким Тошей, - поясняет она. - Привычка к рукам и общению с человеком должна закладываться в раннем возрасте змеи. Вот Тоша у нас, например, прирожденный артист: он слушается Зарину, никогда не капризничает на выступлениях.

Несмотря на то, что шоу с питоном уже не один год, популярность, по словам Анастасии, не угасает, а только растет.

- Понятно, что грядет Год Змеи, - говорит она. - Но дело даже не в этом. Люди, которые видят хрупкую артистку, которая приручила огромного питона, получают незабываемые эмоции, остаются очень заинтригованными.

Анастасия не устает повторять, что понятие «хозяин» для питонов не существует и приручить их, как обычных домашних животных, невозможно.

- Но то, как оба они работают, не выдает в них хищников, зрители об этом просто забывают, - добавляет она. - Из этого я делаю вывод, что им и вправду нравится выступать.

Юлия ЛЕЖЕНЬ.


#Новости#Культура#Денис Объедкин
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