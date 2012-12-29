С гадом буду. В новом году домашние питоны станут главными героями эротического шоу

В объятьях питона
Три года назад Анастасия незадолго до собственного дня рождения поделилась с друзьями желанием получить в подарок что-то необычное.
- Никак не могла ожидать, что они мне подарят питона-альбиноса, - смеется она. - Желто-белый Тоша тогда был еще подростком, а сейчас это уже взрослый хищник.
Сначала хозяйка знакомилась с питомцем, изучала его повадки и характер. Чуть позже она привлекла его к работе в собственном шоу-балете X-Woman.
- Идея задействовать Тошу в танцевальном восточном номере появилась позже, - вспоминает она. - Мне самой такие мысли не приходили в голову, просто знакомые все чаще начали интересоваться.
Уфимка изначально старалась не афишировать, что дома у нее живут такие необычные обитатели тропиков. Но утаить этот факт для нее оказывается просто невозможным.
- Недавно я заходила в подъезд, и дверь мне придержал взрослый мужчина, - рассказывает она. – И вдруг он начал спрашивать, могу ли я организовать шоу с питоном, а я этого человека впервые в жизни видела.
В паре с питоном танцует не сама Анастасия, а солистка ее балета Зарина Хасанова.
- Я как хореограф понимала, как должен выглядеть номер, и, осознав, что не подхожу по типажу, познакомила Зарину с Тошей. Они сдружились моментально, а это очень важно, ведь Тоша уже взрослый и его нужно чувствовать.
Парочка настолько хорошо сработалась, что зрители шоу ни разу за все время не интересовались, насколько опасен взрослый питон.
- Наоборот, все просят потрогать, погладить змею, - рассказывает хореограф. - Это тоже не очень хорошо, что люди не понимают, что питон - настоящий хищник и воспринимать его стоит соответствующие. Еще змеи очень не любят резких запахов алкоголя и парфюма. Во время выступлений мы стараемся сделать минимальным контакт наших чешуйчатых артистов с сильно надушенными людьми.
Уже на протяжении года в шоу-балете участвует новый сотрудник — королевский питон Гоша, коричневый пятнистый красавец, который появился в доме Кулагиной уже взрослым.
- Нам повезло с его акклиматизацией, террариум и уход ему понравились, - рассказывает хозяйка. – И, несмотря на то, что мальчики отлично могут работать друг с другом, держим мы их в разных террариумах, ведь процесс трапезы - это настоящая охота.
Мышки не для кошки
Именно это, по ее словам, становится главным препятствием для тех, кто хочет завести дома питона.
- Не каждый может спокойно выдержать сцену, когда змея сначала замирает, а затем, после молниеносного броска, уже душит жертву в тугих кольцах, - рассказывает Настя. - Но только так они могут питаться - мертвая мышка не привлечет их внимания, ведь у нее отсутствует инфракрасное тепловое излучение, на которое всегда ориентируется животное.
К тому же обеды для хищников отнюдь не самые дешевые: одна мышка стоит около двухсот рублей, а для насыщения каждый хладнокровный питомец съедает до семи штук.
- Можно, конечно, и тремя мышками его угостить, - говорит она. - Но это только перекус: они не наедаются таким количеством пищи.
Оборудовать террариум тоже не всем по карману. Такое удовольствие обойдется от трех до восьми тысяч рублей. А основополагающим фактором для змеи является температура и влажность в домике: оба террариума уфимская любительница экзотики снабдила отдельным подогревом, внутри в небольшом бассейне всегда есть вода. Только при наличии этих условий змея будет чувствовать себя комфортно.
- Конечно, свои особенности характера у них есть, - улыбается девушка. - Но они такие животные, которые только позволяют себя любить, оставаясь внутренне свободными. Сами по себе, как кошки.
Кстати, в квартире вместе с питонами живет еще и кошка, которая является для хладнокровных не более, чем соседкой.
- Когда Тоша или Гоша находятся вне террариума, мы стараемся кошку спрятать, хотя видимого интереса они к ней не проявляют, - рассказывает Анастасия. - Кошка также к ним уже привыкла и начинает нервничать только тогда, когда у питонов начинается обед: запах мышей, по-моему, ни одну кошку равнодушным не оставляет.
Друзья и знакомые Анастасии до сих пор не могут привыкнуть к обитателям ее квартиры, тем более у них не возникает мысли завести у себя такое же чудо.
- Многие до сих пор стороной обходят, несмотря на то, что они в террариумах сидят, - смеется она. - Это только кажется, что все сразу загораются мыслью купить себе змею. На самом деле это очень специфичные домашние любимцы.
Девушка любит животных с самого детства: с завидной регулярностью приносила домой бездомных котят.
- Теперь это переросло в жизненную позицию: каждый на своем примере может изменить жизнь к лучшему, - говорит она. - Я очень уважаю людей, готовых помочь бездомным, больным детям и животным.
Сама же Анастасия планирует вскоре завести еще и питона-малыша, которого планирует растить с младенчества.
- Со взрослым Гошей все же было сложнее, чем с маленьким Тошей, - поясняет она. - Привычка к рукам и общению с человеком должна закладываться в раннем возрасте змеи. Вот Тоша у нас, например, прирожденный артист: он слушается Зарину, никогда не капризничает на выступлениях.
Несмотря на то, что шоу с питоном уже не один год, популярность, по словам Анастасии, не угасает, а только растет.
- Понятно, что грядет Год Змеи, - говорит она. - Но дело даже не в этом. Люди, которые видят хрупкую артистку, которая приручила огромного питона, получают незабываемые эмоции, остаются очень заинтригованными.
Анастасия не устает повторять, что понятие «хозяин» для питонов не существует и приручить их, как обычных домашних животных, невозможно.
- Но то, как оба они работают, не выдает в них хищников, зрители об этом просто забывают, - добавляет она. - Из этого я делаю вывод, что им и вправду нравится выступать.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.