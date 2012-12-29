С гадом буду. В новом году домашние питоны станут главными героями эротического шоу

Среди ценителей экзотики немало тех, кто перед каждым новым годом заводит дома его символ, будь то обезьяна или змея. Радует то, что таких людей немного, а настоящих любителей диковинных животных гораздо больше. Анастасия Кулагина относится к последним: уже три года у нее живет питон Тоша, а год назад у него появился друг Гоша. Настя относится к ним, как к детям. Но хозяйке все мало: в Год Змеи она планирует обзавестись еще и третьим «сыночком».