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Дочь Спартака Мишулина сыграет в Уфе Золушку

29 декабря 2012, 21:41
Золушка – старинная сказка, которая родилась много-много веков назад. И с тех пор она все живет и живет. И каждый рассказывает ее на свой лад. Авторы спектакля сделали из этой сказки музыкальную комедию, понятную даже самому взрослому зрителю. С 5 по 8 января мюзикл будет гастролировать в Конгресс-холле столицы Башкирии.

Спектакль посвящен памяти народного артиста России Спартака Мишулина. В главной роли занята его дочь Карина, а принца сыграет звезда сериала «Екатерина» Алексей Капитонов. Спектакль с успехом шел на сцене Московского Дома музыки. Были успешные гастроли в Волгограде, Астрахани.

Мюзикл поставил известный московский режиссер Роберт Манукян. Музыка написана специально для спектакля московским композитором Михаилом Адамовым.

«Золушка» - это чудо из чудес! Музыкальная сказка. Которая учит верить в самое прекрасное чувство – любовь. Побывав на спектакле, вы станете добрее и внимательнее друг к другу.

Продолжительность спектакля 1 час 15 минут. Начало 11.00, 13.00, 15.00

Билеты 200-350 рублей. Справки по телефонам +7937-83-71-084, 266-31-77, 294-44-64

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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