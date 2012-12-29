Дочь Спартака Мишулина сыграет в Уфе Золушку

Спектакль посвящен памяти народного артиста России Спартака Мишулина. В главной роли занята его дочь Карина, а принца сыграет звезда сериала «Екатерина» Алексей Капитонов. Спектакль с успехом шел на сцене Московского Дома музыки. Были успешные гастроли в Волгограде, Астрахани.
Мюзикл поставил известный московский режиссер Роберт Манукян. Музыка написана специально для спектакля московским композитором Михаилом Адамовым.
«Золушка» - это чудо из чудес! Музыкальная сказка. Которая учит верить в самое прекрасное чувство – любовь. Побывав на спектакле, вы станете добрее и внимательнее друг к другу.
Продолжительность спектакля 1 час 15 минут. Начало 11.00, 13.00, 15.00
Билеты 200-350 рублей. Справки по телефонам +7937-83-71-084, 266-31-77, 294-44-64