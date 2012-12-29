Дочь Спартака Мишулина сыграет в Уфе Золушку

Золушка – старинная сказка, которая родилась много-много веков назад. И с тех пор она все живет и живет. И каждый рассказывает ее на свой лад. Авторы спектакля сделали из этой сказки музыкальную комедию, понятную даже самому взрослому зрителю. С 5 по 8 января мюзикл будет гастролировать в Конгресс-холле столицы Башкирии.