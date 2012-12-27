Первую сольную программу в Уфе Ильдар Абдразаков представит в звании народного артиста Башкирии

Высокую награду накануне благотворительного концерта всемирно известному басу вручил в Доме республики глава Башкирии. Артист отметил, что принимал участие в крупных благотворительных проектах в Америке, Италии, Мексике, но в Россию с этой целью прибыл впервые. Ильдар Абдразаков не исключил, что в случае продолжения традиции благотворительных концертов он смог бы пригласить коллег.