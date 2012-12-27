Первую сольную программу в Уфе Ильдар Абдразаков представит в звании народного артиста Башкирии

Напомним, сегодня в столице Башкирии состоится Рождественский благотворительный концерт. В Башкирском театре оперы и балета всемирно известный певец исполнит известные арии из опер, а также произведения из сольной программы. Аккомпанировать Ильдару Адразакову будет Национальный симфонический оркестр РБ под руководством Рустэма Сулейманова.
Одним из организаторов концерта выступил благотворительный фонд «Мархамат». Средства, собранные от продажи билетов, благотворители направят на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей, проживающих в Башкирии.
На родину Абдразаков прилетел из Нью-Йорка. В Метрополитен-опера он выходил на сцену в заглавных ролях в «Свадьбе Фигаро» и «Дон Жуане».
- Американцы предпочитают долгосрочные контракты, репертуар распланирован на пять лет, так что мой гастрольный график расписан до 2017 года, - рассказал Ильдар.
Рустэм Хамитов посетовал, что в свое время не смог попасть концерт Абдразакова в миланском театре La Scala.
- Но мы увидели на стенах прославленного театра вашу афишу, и нас переполнило чувство гордости, - признался президент.
Глава региона рассказал о планах по реконструкции оперного театра и ДК «Нефтяник», чтобы создать все условия для выступления всемирно известных исполнителей.
— В Уфу приглашен специалист по акустике из Великобритании, которого мне рекомендовали Валерий Гергиев и Владимир Спиваков. Закончить обновление планируется к следующему новому году, - поделился планами Рустэм Закиевич.
Ильдар Абдразаков пообещал, что с удовольствием приедет опробовать новую акустику залов.
Прославленного баса в Белом доме также принимали профильные чиновницы - вице-премьером башкирского правительства Лилией Гумеровой и министром культуры Аминой Шафиковой. При встрече с дамами Абдразаков троекратно их расцеловал, чем немного смутил чиновниц.
- Это по американскому обычаю? – поинтересовалась Лилия Гумерова.
- Скорее, это уже международное приветствие, - улыбнулся Ильдар.
Абдразаков признался дамам, что ему непросто адаптироваться после перелета.
- 11-часовая разница во времени дает о себе знать, - поделился артист. – В Уфе приходится вставать в то время, когда в Америке я ложусь спать.
На предстоящем концерте певец пообещал исполнить любимые романсы и арии из опер.