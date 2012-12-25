В Уфе Джигурда-скандалист овладел Джигурдой-актером

В Уфе Никита рычал журналистам про «духовный фаллос», смачно сквернословил и рекламировал свой эпический литературный труд «Вертикаль русского мата». А на сцену ГДК вышел все в том же образе звероподобного брутала в черепах и других байкерских атрибутах – как и выглядит в жизни. И все также оглашал зал своим утробным рыком и дурачился, но соввсем не сквернословил. А еще задал трепку своему старшему брату Сергею, который сыграл одну из ролей. Видимо, родственник сильно измывался над ним в детстве, а теперь у Никиты появилась прекрасная возможность ему мстить по сюжету пьесы, каждый раз выходя на сцену. В партнерши ему досталась сериальная дива Мария Порошина, которая веселила публику розовыми панталонами и смешным париком.