В Уфе Джигурда-скандалист овладел Джигурдой-актером

В Уфе Никита рычал журналистам про «духовный фаллос», смачно сквернословил и рекламировал свой эпический литературный труд «Вертикаль русского мата». А на сцену ГДК вышел все в том же образе звероподобного брутала в черепах и других байкерских атрибутах – как и выглядит в жизни. И все также оглашал зал своим утробным рыком и дурачился, но соввсем не сквернословил. А еще задал трепку своему старшему брату Сергею, который сыграл одну из ролей. Видимо, родственник сильно измывался над ним в детстве, а теперь у Никиты появилась прекрасная возможность ему мстить по сюжету пьесы, каждый раз выходя на сцену. В партнерши ему досталась сериальная дива Мария Порошина, которая веселила публику розовыми панталонами и смешным париком.
Если Порошина сегодня задействована в каждом втором сериале на центральных каналах, то Джигурде повезло меньше: к зрителю он мог выйти, когда катался на коньках в ледовом телешоу. В 90-х Джигурду еще можно было увидеть в кино, где самой заметной его работой стала роль в трилогии «Любить по-русски». Со временем градус неадеквата превысил все разумные пределы, и Джигурде перестали предлагать роли в кино и антрепризе, опасаясь его скабрезных выходок. Желанным гостем он оказался только в различных телешоу, где способен оживить матерком любую скучную тему.
Постепенно балагурить вошло у Никиты в привычку, и шоумен в нем полностью вытеснил актера. С Садальским случилась та же печальная история, но с той лишь разницей, что непримиримому оппозиционеру теперь путь заказан и на ТВ. Непризнанные гении довольствуются званиями народных артистов не России, а Чечни, как Джигурда, и Грузии и Чувашии, как Садальский. Зато их очень любит народ, заполняя залы, как в старину ярмарочные площади.