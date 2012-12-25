В новый год – на новых автомобилях от «Автоохоты»

– Я всегда заправляюсь на заправках «Башнефти», – признался Андрей Кулагин. - Участвовал с первого этапа, а 14-го числа смотрел розыгрыш по телевизору. Сначала не поверил. Был растерян и только вечером, когда в новостях еще раз сказали, кто победил – поверил. А друзья и знакомые говорили: «Да ладно, не шути, так не бывает». А вот реально бывает! Хочу поделиться со всеми своей удачей. Не надо отчаиваться, надо верить! И огромное спасибо АНК «Башнефть» за такой хороший подарок на Новый год!