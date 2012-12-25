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В новый год – на новых автомобилях от «Автоохоты»

25 декабря 2012, 23:05
21 декабря на обновленной АЗС №103 на ул. Бабушкина состоялось вручение трех автомобилей победителям второго этапа акции «Автоохота Башкирнефтепродукт». В торжественной обстановке директор филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепродукт» Юрий Епейкин вручил ключи от кроссоверов Skoda Yeti Андрею Кулагину, Эдуарту Юнусову и Александру Сундареву. Акция «Автоохота Башкирнефтепродукт» стартовала в июле этого года, в ней приняли участие более 300 000 автомобилистов со всей республики.

В сентябре первые три автомобиля Skoda Fabia отправились в разные районы Башкирии. Во втором этапе акции фортуна улыбнулась жителям Уфы. И каждый из них верил и надеялся на удачу.

– Опустил два купона, но надежда была, и она оправдалась, – рассказывает Эдуарт. – У меня Audi A6, но Yeti продавать не собираюсь, будет вторым автомобилем.

Александр Сундарев поделился своими впечатлениями и пожелал всем верить и надеяться на свою удачу:

– Одни эмоции, ничего разобрать не могу. Все очень здорово сложилось. Я загадывал и верил! Поэтому выигрышу очень рад. Хороший автомобиль, в семье будет очень кстати. Ребята, верьте в свою удачу! Вот так иногда получается, выигрываешь по-крупному!

– Я всегда заправляюсь на заправках «Башнефти», – признался Андрей Кулагин. - Участвовал с первого этапа, а 14-го числа смотрел розыгрыш по телевизору. Сначала не поверил. Был растерян и только вечером, когда в новостях еще раз сказали, кто победил – поверил. А друзья и знакомые говорили: «Да ладно, не шути, так не бывает». А вот реально бывает! Хочу поделиться со всеми своей удачей. Не надо отчаиваться, надо верить! И огромное спасибо АНК «Башнефть» за такой хороший подарок на Новый год!

«Автоохота» завершена. Поздравляем всех победителей! Следите за новостями ОАО АНК «Башнефть», участвуйте и верьте в свою удачу!

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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