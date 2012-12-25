В новый год – на новых автомобилях от «Автоохоты»

В сентябре первые три автомобиля Skoda Fabia отправились в разные районы Башкирии. Во втором этапе акции фортуна улыбнулась жителям Уфы. И каждый из них верил и надеялся на удачу.
– Опустил два купона, но надежда была, и она оправдалась, – рассказывает Эдуарт. – У меня Audi A6, но Yeti продавать не собираюсь, будет вторым автомобилем.
Александр Сундарев поделился своими впечатлениями и пожелал всем верить и надеяться на свою удачу:
– Одни эмоции, ничего разобрать не могу. Все очень здорово сложилось. Я загадывал и верил! Поэтому выигрышу очень рад. Хороший автомобиль, в семье будет очень кстати. Ребята, верьте в свою удачу! Вот так иногда получается, выигрываешь по-крупному!
– Я всегда заправляюсь на заправках «Башнефти», – признался Андрей Кулагин. - Участвовал с первого этапа, а 14-го числа смотрел розыгрыш по телевизору. Сначала не поверил. Был растерян и только вечером, когда в новостях еще раз сказали, кто победил – поверил. А друзья и знакомые говорили: «Да ладно, не шути, так не бывает». А вот реально бывает! Хочу поделиться со всеми своей удачей. Не надо отчаиваться, надо верить! И огромное спасибо АНК «Башнефть» за такой хороший подарок на Новый год!
«Автоохота» завершена. Поздравляем всех победителей! Следите за новостями ОАО АНК «Башнефть», участвуйте и верьте в свою удачу!