На новогодней дискотеке у стен Кремля можно оказаться, не выходя из дома

«Домашний» можно смело назвать хранителем семейных традиций, а потому в первой части новогодней программы будут торжественные проводы уходящего 2012 года. Как водится, ведущие вспомнят все, чем год запомнился. Почтят память Ильи Олейникова, Марины Голуб, Галины Вишневской, вспомнят о самых ярких событиях, потрясших страну и мир под звучание уникального голоса юного певца из Украины Андроника Алексаняна. И, конечно же, зрители увидят и услышат супер-хиты уходящего 2012 года!