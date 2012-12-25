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На новогодней дискотеке у стен Кремля можно оказаться, не выходя из дома

25 декабря 2012, 23:11
Телеканал «Домашний» предлагает своим зрителям провести предстоящую сказочную новогоднюю ночь на ледовой дискотеке у стен Кремля. Причем для этого не обязательно выходить из дома: впервые 31 декабря, с 23:30 до 04:00 «Домашний» будет вести прямую трансляцию с Красной площади. Что будет там происходить? Дискотека! Кто приглашен? Дан Балан, Сергей Лазарев, Ева Польна, Дмитрий Даниленко, Жасмин, Влад Соколовский, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Дмитрий Нестеров, группы Reflex, «Дискотека Авария», «Банд’Эрос», «А-Студио», «Чай вдвоем», «Градусы» и еще много-много любимых музыкантов.

И, конечно же, всю праздничную ночь с телезрителями «Домашнего» любимые ведущие канала: Анастасия Мыскина, Вадим Тихомиров, Аврора, актриса Ирина Медведева и многие другие!

К ним в гости в VIP-зону придут любимые ведущие телеканала «Домашний» Александр Селезнев и Эвелина Бледанс, а так же прекрасные, талантливые звезды эстрады, кино, телевидения, причем не одни, а семьями: Анастасия Волочкова с дочерью Аришей, Вячеслав Зайцев с внучкой! А на льду всю ночь будут кружить в праздничных танцах звезды фигурного катания, участники ледовых шоу и звезды театра ледовых миниатюр Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина.

«Домашний» можно смело назвать хранителем семейных традиций, а потому в первой части новогодней программы будут торжественные проводы уходящего 2012 года. Как водится, ведущие вспомнят все, чем год запомнился. Почтят память Ильи Олейникова, Марины Голуб, Галины Вишневской, вспомнят о самых ярких событиях, потрясших страну и мир под звучание уникального голоса юного певца из Украины Андроника Алексаняна. И, конечно же, зрители увидят и услышат супер-хиты уходящего 2012 года!

После часа ночи любителей ретро-музыки ждут лучшие хиты 80-х и 90-х годов в исполнении Игоря Николаева, Натальи Власовой, Светланы Разиной и Натальи Гулькиной, Виктора Салтыкова, Жанны Агузаровой, групп "Мираж", "Самоцветы", "Блестящие" и многих других, а после 3-х часов ночи эстафету примут лучшие песни и композиции 2000-х!

Встречайте Новый год на Красной площади вместе с телеканалом «Домашний»!

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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