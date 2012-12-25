На новогодней дискотеке у стен Кремля можно оказаться, не выходя из дома

И, конечно же, всю праздничную ночь с телезрителями «Домашнего» любимые ведущие канала: Анастасия Мыскина, Вадим Тихомиров, Аврора, актриса Ирина Медведева и многие другие!
К ним в гости в VIP-зону придут любимые ведущие телеканала «Домашний» Александр Селезнев и Эвелина Бледанс, а так же прекрасные, талантливые звезды эстрады, кино, телевидения, причем не одни, а семьями: Анастасия Волочкова с дочерью Аришей, Вячеслав Зайцев с внучкой! А на льду всю ночь будут кружить в праздничных танцах звезды фигурного катания, участники ледовых шоу и звезды театра ледовых миниатюр Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина.
«Домашний» можно смело назвать хранителем семейных традиций, а потому в первой части новогодней программы будут торжественные проводы уходящего 2012 года. Как водится, ведущие вспомнят все, чем год запомнился. Почтят память Ильи Олейникова, Марины Голуб, Галины Вишневской, вспомнят о самых ярких событиях, потрясших страну и мир под звучание уникального голоса юного певца из Украины Андроника Алексаняна. И, конечно же, зрители увидят и услышат супер-хиты уходящего 2012 года!
После часа ночи любителей ретро-музыки ждут лучшие хиты 80-х и 90-х годов в исполнении Игоря Николаева, Натальи Власовой, Светланы Разиной и Натальи Гулькиной, Виктора Салтыкова, Жанны Агузаровой, групп "Мираж", "Самоцветы", "Блестящие" и многих других, а после 3-х часов ночи эстафету примут лучшие песни и композиции 2000-х!
Встречайте Новый год на Красной площади вместе с телеканалом «Домашний»!